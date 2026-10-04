Por: EL PILON SA

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En el contexto de una visita a agricultores de los departamentos de La Guajira y Cesar, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, hizo un llamado enfático a replantear los cultivos que se desarrollan en esa zona del país. Según las declaraciones del propio Dangond, recogidas durante un encuentro en el municipio de Urumita, en La Guajira, recomendó a los productores no sembrar cultivos poco rentables o que demandan mucha agua, como el arroz, más aún frente a la incidencia de fenómenos climáticos como El Niño.

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El ministro, consciente de las condiciones climáticas adversas de la región, propuso considerar cultivos más adaptados, como el marañón, que se ajustan mejor a la disponibilidad hídrica y las características del entorno. La recomendación surgió como respuesta a la preocupación por la sostenibilidad agropecuaria local y la necesidad de buscar alternativas que permitan mayor eficiencia y rentabilidad para los productores.

Sin embargo, el llamado de Dangond suscitó reacciones en redes sociales, donde algunos comentarios cuestionaron su posición. Frente a esto, el propio funcionario se pronunció para aclarar sus declaraciones y contextualizar su mensaje dirigido principalmente a los arroceros de la región. Explicó que lo que no se puede seguir sembrando es arroz en La Guajira, argumentando que en localidades como Fonseca los productores llevan más de cinco quiebras consecutivas, incluso cultivando con agua proporcionada gratuitamente a través del sistema de riego de Ranchería.

El jefe de la cartera agropecuaria justificó su mensaje con datos de producción y rentabilidad, indicando que si no es posible obtener rendimientos de 8 a 9 toneladas por hectárea, y los costos superan los 10 millones, el precio del arroz no alcanza para cubrir tales gastos, lo cual conduce a la quiebra de los agricultores. De acuerdo con Dangond, la eficiencia debe ser la premisa, enfatizando que incluso está apoyando a arroceros en otras regiones como Casanare, que se vieron afectados por situaciones extraordinarias como inundaciones.

Finalmente, Dangond subrayó la importancia de respaldar opciones agrícolas rentables y sostenibles. Mencionó que trabaja en conjunto con los alcaldes locales para definir, de aquí a 2027, qué cultivos se deben incentivar teniendo en cuenta lo que requiera la naturaleza. Remarcó la necesidad de no maltratar los ecosistemas y avanzar hacia proyectos agroforestales y sostenibles que velen por la conservación de las cuencas de los ríos, alineando el desarrollo agrícola con la protección ambiental.

¿Por qué recomendó el ministro de Agricultura no sembrar arroz en La Guajira?

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, recomendó no sembrar arroz en La Guajira porque esta región ha enfrentado repetidas quiebras de productores debido a la baja eficiencia productiva y los altos costos asociados al cultivo, condiciones que según el ministro no permiten que la producción de arroz sea rentable en esa zona.

¿Qué cultivos son recomendados para regiones con problemas de agua como La Guajira?

De acuerdo con las declaraciones del ministro Indalecio Dangond, cultivos como el marañón son recomendables para regiones con escasez de agua, ya que se adaptan mejor a las condiciones climáticas y hídricas locales y ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad y sostenibilidad ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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