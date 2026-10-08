Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Gobernación del Tolima respondió recientemente a los rumores acerca de una posible exclusión de algunos municipios de las inversiones nacionales. De acuerdo con la información oficial, la priorización de proyectos hecha hasta ahora corresponde solamente a la primera fase del proceso. La administración departamental explicó que el departamento, conformado por 47 municipios, participó plenamente en el proceso de empalmes regionales, lo que permitió identificar alrededor de 159 proyectos que requieren financiamiento o apoyo del Gobierno Nacional.

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Como resultado de este filtro inicial, la primera etapa nacional incluyó únicamente 20 proyectos para 20 municipios del Tolima. Esta selección fue parte de una estrategia general del Gobierno Nacional, en la que se identificaron cerca de 2.000 proyectos en todo el país y se priorizaron 187 para ser ejecutados en los primeros 100 días, dentro de un plan de ‘victorias tempranas’. Según lo reportó El Nuevo Día, en el caso del Tolima, la mayoría de los proyectos elegidos están enfocados en necesidades básicas como agua potable, saneamiento, gestión del riesgo y mejoramiento de vías terciarias.

Frente a las inquietudes generadas por la lista de municipios priorizados, la secretaria de Planeación, Prospectiva y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Tolima, Dora Montaña, aclaró que la exclusión de algunos municipios en esta etapa no equivale a una desatención o eliminación definitiva de estos en futuras inversiones. Montaña remarcó que existe comunicación directa entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, lo que permite gestionar recursos y mantener abiertos los canales para que todos los municipios puedan ser tenidos en cuenta en próximas fases.

La funcionaria explicó que el proceso no ha concluido, sino que ahora dará inicio a nuevas fases, como la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Según Montaña, en la planeación y articulación de este plan podrían incluirse nuevas propuestas de inversión no seleccionadas en la etapa inicial. Además, la Gobernación resaltó la interlocución constante con los alcaldes de los 47 municipios y reafirmó su compromiso para avanzar antes del 31 de diciembre con la ejecución de los proyectos priorizados, sin dejar de lado la gestión de apoyo para otras iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la priorización de proyectos en el Tolima y cómo afecta a los municipios?

La priorización corresponde a la selección de proyectos que serán apoyados en una primera etapa, según criterios definidos por el Gobierno Nacional. En Tolima, esto significa que solo 20 de los 159 proyectos identificados recibirán inversión inicial, mientras el resto podrá ser considerado en etapas futuras sin que hayan sido excluidos definitivamente.

¿Cómo pueden los municipios del Tolima acceder a inversión nacional si no fueron seleccionados en la primera fase?

Los municipios no incluidos en la primera etapa podrán presentar y promover sus proyectos en las próximas fases, especialmente durante la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo. La Gobernación ha indicado que mantiene comunicación directa con el Gobierno Nacional y los alcaldes para asegurar que nuevas iniciativas sean incorporadas en futuras asignaciones de recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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