Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Cámara de Representantes tomó la decisión de crear una comisión accidental con el objetivo de hacer un estricto seguimiento a la respuesta institucional frente a los incendios forestales que arrasaron con más de 50.000 hectáreas en el departamento del Tolima. Esta comisión analizará tanto los recursos económicos destinados a la emergencia como el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con la información entregada en el reporte.

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La coordinación de esta comisión recayó en el representante Marco Emilio Hincapié, quien liderará la vigilancia sobre la gestión de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), la Gobernación del Tolima y de las demás entidades que asumieron parte en la atención de la catástrofe. El enfoque del trabajo incluirá la revisión de presupuestos asignados, la contratación, actos administrativos y el desarrollo de los recursos para atender la crisis.

De acuerdo con el reporte, uno de los temas centrales para la comisión es determinar en qué medida se están materializando los compromisos adquiridos por el presidente Abelardo De La Espriella tras su visita al departamento, donde se comprometió a implementar un programa especial de recuperación y diferenciar ayudas para los sectores impactados por los incendios. Entre los alivios anunciados, se contemplaron 343 subsidios por un monto de $65 millones cada uno, destinados a la reconstrucción de viviendas rurales, así como fondos para proyectos productivos, apoyo en alimentación para animales damnificados y facilidades financieras a productores afectados.

Además, el presidente anunció la creación de un fondo mixto orientado a la recuperación ambiental, productiva y social del Tolima. Hincapié remarcó el interés de la comisión en establecer si tales anuncios se han transformado en ayudas tangibles para las comunidades. “Vamos a vigilar cada peso destinado a enfrentar la emergencia, cada contrato y cada intervención”, puntualizó el representante, recalcando también que revisarán el desembolso y avance de $7.000 millones que se habían prometido específicamente para proyectos productivos.

El balance de la emergencia, entregado por el Gobierno Nacional, muestra una afectación de más de 50.000 hectáreas —de las cuales cerca de 28.000 son agropecuarias—, con 2.660 productores perjudicados y pérdidas económicas superiores a $134.000 millones. Ahora, el Congreso tiene la responsabilidad de esclarecer cómo progresa la distribución y ejecución de estos recursos en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la UNGRD y qué función cumple en emergencias como los incendios forestales en Tolima?

La UNGRD, sigla de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es el organismo que lidera la coordinación y ejecución de acciones para prevenir y atender emergencias en Colombia. Durante los incendios en Tolima, la UNGRD participa en la asignación de recursos, planificación de ayudas y verificación de la ejecución de los apoyos prometidos.

¿Cuáles fueron los principales compromisos del Gobierno Nacional tras los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con lo reportado, entre los compromisos destacados del Gobierno están los subsidios para viviendas rurales, la financiación de proyectos productivos, alimentos para animales impactados, alivios financieros para los productores y la creación de un fondo mixto para la recuperación de distintas áreas del departamento, incluyendo ambiental, productiva y social.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.