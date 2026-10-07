Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El pasado miércoles, una situación particular llamó la atención en el Congreso de la República de Colombia. Según registró El Espectador, la plenaria de la Cámara de Representantes fue escenario de un incidente poco común: un grupo de representantes utilizó la herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT para redactar una proposición legislativa. Este hecho no pasó desapercibido y abrió el debate sobre el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio legislativo nacional.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte de El Espectador, durante la sesión mencionada, ocho congresistas admitieron que el borrador de una proposición presentada en ese espacio fue construido con ayuda de ChatGPT, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada para generar texto de manera automatizada. Esta revelación generó una serie de reacciones tanto dentro como fuera del recinto.

El punto central de la discusión radicó en la ética y la transparencia del uso de tecnología como la IA para tareas propias del Congreso, como la redacción de documentos legales. Algunos representantes consideraron problemático delegar en una máquina la construcción de textos legislativos, al plantear que esta práctica podría afectar la autenticidad y el sentido crítico que requiere el proceso de elaboración de normas. En contraste, otros vieron en la IA una herramienta útil para optimizar el trabajo y mejorar la eficiencia en la redacción de textos técnicos y complejos.

No obstante, la polémica también se alimentó de la falta de claridad sobre el alcance exacto de la intervención de ChatGPT en el texto final de la proposición. El Espectador señaló que los congresistas implicados reconocieron el uso de la IA, pero no detallaron el contenido exacto generado ni la extensión del aporte tecnológico sobre el producto legislativo. Así, se abrió la pregunta sobre los límites y controles necesarios para la implementación de herramientas como ChatGPT en la institucionalidad pública colombiana.

En suma, este caso refleja el inicio de una conversación más amplia sobre los retos que enfrentan las instituciones frente a la irrupción de la inteligencia artificial en espacios formales, como el Congreso, y sobre las reglas que deben establecerse para el uso transparente y ético de estas tecnologías en la vida pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué generó controversia el uso de inteligencia artificial en el Congreso de Colombia?

El uso de inteligencia artificial como ChatGPT en la elaboración de una proposición legislativa levantó polémica porque algunos congresistas y observadores consideran que delegar la redacción de documentos oficiales a una herramienta automatizada puede restar autenticidad y sentido crítico al trabajo legislativo. Además, la falta de transparencia sobre el contenido exacto generado por la IA agudizó el debate sobre los límites éticos y el control necesario en la utilización de tecnologías dentro del Congreso, según reportó El Espectador.

¿Qué es ChatGPT y cómo funciona en la redacción de textos legislativos?

ChatGPT es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para producir textos de manera automatizada. Su función principal es generar propuestas, borradores o documentos escritos a partir de instrucciones que recibe por parte del usuario. En el caso reportado por El Espectador, los congresistas emplearon ChatGPT para crear un borrador de proposición legislativa, aunque no especificaron la magnitud del contenido generado por la IA frente a la intervención humana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.