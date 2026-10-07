El Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría una estrategia para reducir de manera significativa las necesidades de endeudamiento previstas para 2027.

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El Presupuesto General de la Nación contempla recursos por $634,9 billones y, inicialmente, se estimaba una oferta de TES superior a $150 billones, además de buscar cerca de US$26.000 millones en el exterior.

Sin embargo, el Banco de Bogotá señala que esas cifras son techos de colocación y podrían disminuir si avanza el ajuste fiscal y el manejo de la deuda.

Una de las primeras medidas ya comenzó: el Ministerio de Hacienda realizó un canje de TES por $19,8 billones, con el que logró reducir amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y $17,4 billones en 2027.

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La estrategia también contempla una ‘Ley de Rescate’ que podría reducir en $45 billones el déficit que debe financiarse y, por esa vía, disminuir la emisión de nuevos títulos de deuda.

A esto se suma la posibilidad de que bajen los costos por intereses, presupuestados en cerca de $105 billones, si mejoran las condiciones del mercado y el aumento del salario mínimo de 2027 queda en un solo dígito.

De concretarse todo el plan, las emisiones de deuda podrían reducirse hasta en $90 billones frente a las estimaciones iniciales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.