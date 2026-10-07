El presidente Abelardo De la Espriella lanzó una advertencia al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) por la jornada de movilizaciones anunciada en el departamento entre el 11 y el 14 de octubre.

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El pronunciamiento se produjo después de un consejo de seguridad que se extendió por más de siete horas, en medio de la preparación para la denominada “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará el derecho a la protesta pacífica, pero estableció una diferencia frente a acciones que impliquen bloqueos, violencia o afectaciones contra otras personas. “No vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos, por supuesto, bajo amenazas”, afirmó.

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De la Espriella también cuestionó el manejo de los recursos destinados a los acuerdos con el CRIC. Según señaló, el Estado reporta la entrega de $1,13 billones, por lo que anunció una revisión de los contratos, convenios y recursos asociados a esos compromisos.

De la Espriella habló de límites para las movilizaciones

El presidente insistió en que quienes decidan manifestarse de manera pacífica tendrán garantías, pero advirtió que la respuesta de las autoridades será diferente si durante las jornadas se presentan bloqueos o actos violentos.

“Quien quiera manifestarse pacíficamente tendrá todas las garantías, pero no permitiremos bloqueos de ninguna clase, violencia ni acciones destinadas a paralizar las regiones”, sostuvo.

El mandatario agregó que la protesta no puede impedir que otras personas trabajen, estudien, reciban atención médica o se movilicen. También afirmó que quienes destruyan infraestructura o agredan a ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública deberán responder ante las autoridades.

Gobierno revisará recursos entregados al CRIC

Otro de los puntos planteados por De la Espriella fue la revisión de los recursos asociados a los planes concertados con el CRIC. El jefe de Estado aseguró que la verificación abarcará los contratos y convenios relacionados con los $1,13 billones que, según el reporte oficial citado por el Gobierno, ya fueron entregados.

La advertencia se conoce pocos días antes de las movilizaciones previstas en Cauca. El Ejecutivo mantiene así su posición de garantizar las manifestaciones pacíficas, mientras plantea una intervención de las autoridades frente a hechos que alteren el orden público o afecten los derechos de terceros.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.