Por: El Espectador

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La defensa de Olmedo López, quien fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), solicitó de manera urgente al juez 35 de control de garantías de Bogotá una audiencia preliminar enfocada en revisar la medida de aseguramiento que establecía su reclusión en una guarnición militar. Esta petición surge después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara su traslado a la cárcel La Picota, una decisión que va en contravía de lo determinado por el despacho judicial, según información publicada por El Espectador.

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El abogado José Moreno, representante legal de López, pidió en el documento que sea restablecido el lugar de reclusión fijado por el juez y que se suspenda de manera inmediata la resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fechada el 6 de octubre de 2026, que daba luz verde al traslado. Según el abogado Moreno, es fundamental que se decrete una medida provisional mientras se programa la audiencia preliminar requerida, ya que a su juicio, ejecutar el traslado antes de que un juez competente aclare la situación configuraría un incumplimiento de la orden judicial. Moreno dejó constancia expresa de que considerará responsables a quienes autoricen o ejecuten el traslado por cualquier afectación que llegue a sufrir López o los miembros de su familia.

Esta petición se enmarca en una decisión judicial previa: en audiencia pública del 31 de agosto de 2024, el juez John Mario Díaz señaló que los testigos como López corrían riesgos si eran enviados a una cárcel de máxima seguridad, debido a su condición de colaboradores en un caso de alto perfil por corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro. López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, ya han brindado información crucial para la investigación, lo que llevó al juez a ordenar que ambos fueran recluidos en una guarnición militar para proteger su vida e integridad.

No obstante, la orden del Inpec, firmada por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, contradijo esta disposición. Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, reiteró la importancia de cumplir las decisiones judiciales y remarcó que Pinilla, como testigo colaborador, debe recibir garantías efectivas para su protección.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió públicamente la decisión de trasladarlos a La Picota a través de su cuenta en X, afirmando que no tolerará privilegios ni cárceles VIP durante su gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la defensa de Olmedo López insiste en que debe permanecer en una guarnición militar y no en La Picota?

La defensa de Olmedo López argumenta que el juez de control de garantías había determinado la reclusión en una guarnición militar por considerar que su vida estaba en riesgo debido a su papel como colaborador en un caso de corrupción. Según lo que expuso el juez en la audiencia pública, la integridad y la seguridad de López y otros testigos podrían verse comprometidas si son trasladados a una cárcel de máxima seguridad, como La Picota.

¿Qué razones dio el gobierno de Abelardo de la Espriella para ordenar el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota?

De acuerdo con publicaciones de El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella justificó la orden mencionando que en su gobierno no existirán cárceles con privilegios ni pabellones exclusivos, y que quienes están implicados en casos de corrupción deben responder ante la justicia en igualdad de condiciones. Su declaración hizo énfasis en que nadie está por encima de la ley, sin importar el poder o la influencia que tenga.

Polémicas y logros de Petro

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