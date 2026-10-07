Por: El Espectador

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En medio de la confrontación política entre los sectores que respaldan al presidente Abelardo de la Espriella y los que apoyan al exmandatario Álvaro Uribe dentro del partido Centro Democrático, se ha presentado un intento de reconciliación que podría apaciguar la pugna entre las dos facciones más influyentes de la derecha en Colombia. El protagonista de este acercamiento es el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien reconoció que una propuesta legislativa elaborada por el Centro Democrático cuenta con receptividad en la Casa de Nariño, al punto de que el gobierno podría respaldarla. De acuerdo con El Espectador, este mensaje fue dirigido de manera franca a Álvaro Uribe.

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La propuesta, según se explica, tiene como objetivo principal facilitar la formalización de los pequeños mineros y apartarlos de las redes de ilegalidad controladas por estructuras criminales ligadas al narcotráfico. El proyecto fue radicado por Ana Ligia Mora, representante a la Cámara por el Centro Democrático, con el propósito expreso de fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería en Colombia. Además, Uribe ha sugerido que esta iniciativa podría requerir medidas adicionales, como un rol activo del Banco de la República en la compra de oro, para potenciar su impacto positivo.

De acuerdo con las declaraciones de Uribe citadas por El Espectador, este proyecto podría "ayudar a resolver el problema de la minería criminal". Por eso, enfatizó que el proyecto de Ana Ligia Mora está bajo evaluación tanto del gobierno como del Congreso. Al respecto, el ministro Lara respondió valorando la propuesta y señaló que sería un importante complemento para la agenda de seguridad del Ejecutivo. Incluso, definió el proyecto como "un gran proyecto de ley" y resaltó que resulta pertinente para fortalecer el estatuto antiterrorista, especialmente en lo referente a la lucha contra la minería ilegal.

La propuesta legislativa contempla la creación de una ruta de formalización con tres etapas: primero, el Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE), con duración máxima de un año; luego, el Permiso de Explotación de Transición (PPT), que tendría un periodo similar; y finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental para la Formalización (EIAF), que buscaría la obtención de la Licencia Ambiental para la Formalización (LAF). Cabe destacar que, desde la primera etapa, se exigen medidas ambientales fundamentales, como la eliminación del uso de mercurio en las operaciones de extracción.

Este contexto de diálogo surge a la par de fuertes diferencias entre el Centro Democrático y el partido Salvación Nacional, encabezado por Enrique Gómez, que ha lanzado críticas directas a Uribe, lo que llevó a que el Centro Democrático anunciara que no buscará alianzas con esa colectividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso de formalización que propone el proyecto de ley para pequeños mineros en Colombia?

El proyecto presentado por Ana Ligia Mora establece tres etapas para la formalización: primero, un Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE) de hasta un año, seguido por un Permiso de Explotación de Transición (PPT) con la misma duración, y finalmente, un Estudio de Impacto Ambiental para la Formalización (EIAF) necesario para obtener la Licencia Ambiental para la Formalización (LAF). Este proceso busca garantizar que los pequeños mineros avancen hacia la legalidad cumpliendo desde el inicio con requerimientos ambientales esenciales, como eliminar el uso de mercurio.

¿Por qué el proyecto de formalización minera ha generado un acercamiento entre el gobierno de la Espriella y el Centro Democrático?

La iniciativa ha servido como puente político porque, al abordar el problema de la minería ilegal y su vinculación con el crimen organizado, ofrece terreno común para que el gobierno de la Espriella y el sector uribista trabajen juntos. Tanto el Ejecutivo, representado por el ministro Lara, como el Centro Democrático, ven en la propuesta una oportunidad para fortalecer la seguridad y atender la problemática minera, propiciando así un diálogo en medio de recientes tensiones políticas dentro de la derecha.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.