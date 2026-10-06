Por: El Espectador

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Las audiencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), especialmente aquellas en las que compareció Rodrigo Londoño, conocido en su época como jefe de las Farc por el alias “Timochenko”, han sido protagonistas de una creciente controversia a raíz de la reciente filtración de videos reservados. La senadora María Clara Posada, integrante del partido Centro Democrático, difundió el 5 de octubre parte de ese material en el que Londoño, firmante de los acuerdos de paz, abordaba temas sensibles frente a los hechos ocurridos durante el conflicto armado. Según la información revelada, Londoño insistía en que las Farc no establecieron lineamientos de tortura a los secuestrados y recalcó la existencia de criterios de trato digno hacia los retenidos, asegurando que incluso, en situaciones de escasez de alimentos, se priorizaba la comida para los cautivos. En sus palabras, “tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados”, declaración recogida durante una audiencia presidida por la magistrada Julieta Lemaitre.

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La reacción de Londoño ante la difusión de esos videos fue inmediata. A través de su cuenta de X, el exjefe guerrillero señaló que la senadora había violado la reserva de un proceso judicial, una acción que calificó como un delito. Además, enfatizó que la filtración busca sabotear el proceso restaurativo y atenta contra la seguridad jurídica de los comparecientes, tanto excombatientes como militares. Por su parte, la senadora Posada calificó las audiencias como “una fiesta” y criticó lo que percibe como laxitud o benevolencia en las sanciones a excombatientes reconocidos por crímenes atroces, compartiendo su preocupación respecto al trato que la JEP da a militares y policías que decidieron defender su inocencia en el tribunal.

El enfrentamiento trascendió las redes sociales. En respuesta a nuevos cuestionamientos, la JEP argumentó que, en el marco del Caso 01, se han imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 63 exintegrantes de las Farc-EP, incluidos los 7 del antiguo Secretariado. Entre los delitos atribuidos están toma de rehenes, graves privaciones de libertad, tortura, trato cruel, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. La respuesta institucional busca exponer la severidad de los procesos judiciales y contrarrestar las críticas sobre supuesta indulgencia frente a los victimarios. Estas posturas, recogidas por El Espectador, muestran un debate cada vez más tenso sobre el papel de la justicia transicional, el acceso a la verdad y los derechos de las víctimas en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, sobre la supuesta tortura en las Farc según la JEP?

De acuerdo con lo presentado en videos filtrados durante las audiencias de la JEP, Rodrigo Londoño afirmó de manera reiterada que las Farc nunca implementaron lineamientos que promovieran la tortura de personas secuestradas. Incluso señaló que existían criterios unitarios de trato digno y buen alimento hacia los retenidos, recalcando que la tortura no era tolerada ni al interior de las filas ni como práctica hacia terceros.

¿Por qué la filtración de audiencias de la JEP causa tanta controversia en el proceso de paz?

La difusión de videos reservados de la JEP ha generado una intensa disputa, ya que sectores políticos como el Centro Democrático consideran que estas audiencias muestran una aparente indulgencia hacia exguerrilleros y una supuesta falta de justicia para las víctimas. Por otro lado, quienes participaron en el proceso argumentan que vulnerar la reserva judicial atenta contra el derecho a la verdad y la seguridad jurídica de los involucrados, según lo documentado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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