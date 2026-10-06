Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gestión de la Comisión de Ética del Congreso ha vuelto a cobrar relevancia tras el inicio de indagaciones contra dos miembros del movimiento Pacto Histórico, Verónica Estrada y Hernán Muriel. Esta decisión surge después de que la mesa directiva de la Cámara de Representantes decidiera remitir dos quejas: una dirigida a Estrada, señalada de haber jalado la chaqueta de su colega, Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático; y otra contra Muriel, a quien se le cuestiona por asistir en pantaloneta a una sesión plenaria, como señaló El Espectador. El traslado de estos casos a la Comisión de Ética es un procedimiento administrativo que no implica de inmediato ninguna sanción, pero que sí despierta debates políticos en el ambiente polarizado entre la actual oposición y el bloque gobernante de derecha.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a estos hechos, representantes del Pacto Histórico, ahora en la oposición, han solicitado prestarle atención preferente a otras investigaciones que, a su juicio, revisten mayor gravedad. Uno de los voceros de este sector, Heráclito Landinez, criticó abiertamente la celeridad de las investigaciones por las presuntas conductas inapropiadas de sus compañeros, en contraste con la lentitud observada en procesos abiertos en la Comisión de Ética del Senado por un caso de presunta trata de mujeres, acoso sexual y corrupción. De igual manera, Landinez mencionó una queja presentada por María José Pizarro en marzo de 2026 por supuesta violencia política y casos de acoso machista y misógino, sobre las que, según él, no se han conocido resultados. Para Landinez, el Congreso debe priorizar la protección de las víctimas y garantizar investigaciones claras frente a señalamientos de abuso de poder y corrupción.

Desde el sector de la derecha, las voces han respaldado la decisión de investigar a los representantes señalados, argumentando que sus conductas podrían configurar faltas a la Ley 5ª de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso de la República. Esta diferencia de enfoques resalta la tensión entre las bancadas, cada una poniendo el acento en temas que consideran más urgentes o significativos.

Las divergencias sobre qué casos priorizar reflejan la actualidad política y las luchas en torno al control y la transparencia en el ejercicio legislativo, en medio de peticiones por una mayor respuesta a las denuncias de mayor gravedad ética.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Comisión de Ética del Congreso investiga a Verónica Estrada y Hernán Muriel?

De acuerdo con información publicada por El Espectador, Verónica Estrada está siendo indagada porque habría jalado la chaqueta al congresista Daniel Briceño, mientras que Hernán Muriel enfrenta la Comisión por haber asistido en pantaloneta a una plenaria. Estas acciones, aunque no conllevan sanción inmediata, deben ser verificadas para determinar si constituyen alguna falta según la normativa del Congreso.

¿Qué procesos pendientes reclama la oposición en la Comisión de Ética del Congreso?

Miembros del Pacto Histórico, como Heráclito Landinez, han pedido que la Comisión de Ética acelere investigaciones sobre denuncias de presunta trata de mujeres, acoso sexual y corrupción en el Senado, así como quejas por posibles casos de violencia política, acoso machista y misógino presentadas en marzo de 2026. Según estos congresistas, la atención a estos temas debe ser prioritaria frente a los recientes procesos abiertos por conductas consideradas menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.