Por: El Espectador

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El Gobierno liderado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene previsto presentar este jueves, ante el Consejo de Política Criminal, el articulado completo del estatuto antiterrorista, antes de su llegada al Congreso de la República. Según la información publicada por El Espectador, se conocen detalles clave sobre el alcance y los temas que aborda esta esperada iniciativa, la cual ya está generando diversas posturas entre los diferentes sectores políticos.

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De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el estatuto comprendería más de 130 artículos, aspecto que confirma lo señalado previamente por El Espectador. Un punto relevante de la propuesta es que la inclusión de bandas o personas dentro de la lista de organizaciones terroristas se decidirá en una instancia superior, específicamente a través del Consejo Nacional de Seguridad. Lara aseguró además que “vamos a atacar particularmente las finanzas de esas estructuras”, poniendo énfasis en el combate no solo armado, sino también económico contra grupos considerados terroristas.

Otra novedad reportada es la implementación de un sistema penitenciario más estricto dirigido particularmente a los cabecillas de estos colectivos ilegales. A la par del estatuto, el Gobierno llevará la ley de sometimiento, la cual ya está lista y propone un tratamiento diferencial para aquellos miembros de bandas terroristas que se entreguen a la justicia, es decir, un trato distinto respecto a otros integrantes capturados o condenados. Asimismo, está diseñada la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, que acompañará el proceso.

Este enfoque gubernamental ha sido cuestionado por voces de la oposición, como la del senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, quien advierte que “la inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”. Estas declaraciones recogidas por El Espectador reflejan la preocupación por posibles abusos durante la aplicación del estatuto.

Por otro lado, desde el oficialismo, el senador Hernán Cadavid, miembro del Centro Democrático, ha defendido la iniciativa argumentando que el uso del derecho internacional humanitario frente a organizaciones asociadas al narcotráfico constituye una “necesidad” para enfrentar su influencia y actividades ilícitas. Cadavid enfatizó la importancia de avanzar en la aprobación del estatuto, considerando que el tiempo de “complacencia” con actores criminales se ha terminado.

Finalmente, El Espectador confirmó que el proyecto finalizado será presentado al Congreso en el corto plazo, y anticipa que continuará el debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

¿Cuáles son los principales puntos del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso?

Entre los aspectos más destacados, según lo publicado por El Espectador y confirmado por el ministro Rodrigo Lara, se encuentran la inclusión de más de 130 artículos, la posibilidad de incluir personas y organizaciones en listados terroristas por decisión del Consejo Nacional de Seguridad, un enfoque en atacar las finanzas de estos grupos, y la implementación de un sistema penitenciario más estricto enfocado en cabecillas. Además, la ley de sometimiento incorporará un tratamiento diferenciado para integrantes de bandas terroristas que se entreguen y establecerá la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo.

¿Por qué existen críticas y preocupación sobre la inclusión de personas en la lista de terroristas?

Las críticas provienen principalmente de la oposición, representada por el senador Iván Cepeda, quien señala que la inclusión de personas en la lista de organizaciones terroristas podría vulnerar derechos individuales y libertades públicas, afectando el buen nombre y patrimonio de personas sin condenas penales previas. Las preocupaciones se centran en los posibles alcances desproporcionados del instrumento jurídico en manos de autoridades, como lo mencionó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.