Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Pedro Juan Díaz, conocido por su actividad en el sector ganadero del Tolima, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado el domingo 22 de noviembre en la zona conocida como Calle Larga, ubicada sobre la vía Panamericana en Cajamarca. Según la información recopilada, Díaz fue una de las cinco víctimas fatales de este siniestro que conmocionó tanto a la comunidad local como al gremio ganadero, donde su nombre era sinónimo de compromiso y trabajo constante.

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La lamentable noticia se difundió rápidamente, especialmente entre quienes compartieron con él actividades laborales o lo reconocían como referente en el sector. De acuerdo con el reporte, el accidente se presentó cuando una tractomula que descendía del Alto de La Línea habría experimentado una falla en el sistema de frenos. Este percance originó una colisión múltiple que involucró a varios automotores, además de causar daños en establecimientos comerciales cercanos al lugar de los hechos.

La gravedad del accidente quedó en evidencia por el número de víctimas: cinco personas fallecieron y 11 más resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales para recibir atención médica, según se informó en el reporte preliminar. La magnitud del choque generó preocupación y luto entre diversas comunidades, particularmente en el Tolima, donde Pedro Juan Díaz había construido una reconocida trayectoria como parte fundamental de la actividad ganadera.

Este caso ha generado preguntas sobre las condiciones de seguridad vial en una de las carreteras más transitadas y complejas del país, especialmente en tramos propensos a accidentes como el Alto de La Línea. Testimonios y reacciones de allegados destacan no solo la pérdida personal, sino el vacío que deja Díaz en un gremio caracterizado por el arraigo y la tradición. Detalles sobre la causa exacta del fallo en los frenos y el impacto total en los establecimientos afectados aún forman parte de las investigaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Pedro Juan Díaz y por qué era reconocido en el sector ganadero de Tolima?

Pedro Juan Díaz era un adulto mayor ampliamente conocido en el sector ganadero del Tolima por su trayectoria y compromiso con esta actividad. De acuerdo con la información, Díaz era un referente entre quienes laboran en la ganadería de la región, por lo que su fallecimiento generó reacciones y muestra del aprecio en su gremio.

¿Cómo ocurrió el accidente en Cajamarca que dejó cinco personas muertas?

Según lo reportado, el accidente sucedió cuando una tractomula descendía del Alto de La Línea y habría sufrido una falla en los frenos, provocando una colisión múltiple en el sector de Calle Larga, sobre la vía Panamericana. El incidente resultó en cinco personas fallecidas y 11 heridas, además de daños a establecimientos comerciales cercanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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