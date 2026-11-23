Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Durante años fue considerado un hombre de confianza, alguien que hacía parte de la familia y que tenía acceso a los espacios más íntimos del hogar. Compartía reuniones, celebraciones, pijamadas y actividades con los niños. Nadie parecía desconfiar de él. Sin embargo, detrás de esa imagen de cercanía se escondía una historia que hoy tiene a tres mujeres enfrentando uno de los episodios más dolorosos de sus vidas.

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En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, conocemos los testimonios de Johana, Patricia y Mayerly, tres primas que, además de compartir vínculos familiares, estaban unidas por el trabajo y una relación de confianza que parecía inquebrantable. Las tres jamás imaginaron que el hombre al que habían permitido entrar en sus hogares y compartir con sus hijas terminaría convertido en el centro de una grave denuncia.

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El señalado es un abogado de 44 años, quien, además de ser cercano a la familia, mantenía una relación sentimental con una de las mujeres. Su presencia era habitual en los encuentros familiares y su comportamiento aparentemente confiable le habría permitido construir una relación de cercanía con las menores.

Pero esa confianza comenzó a derrumbarse cuando las madres conocieron los testimonios de sus hijas. Lo que inicialmente parecía imposible de creer se convirtió en una situación que exigía respuestas. Las revelaciones de las niñas llevaron a las tres mujeres a unir sus voces, escuchar sus relatos y tomar una decisión fundamental: denunciar.

A partir de ese momento, la familia tuvo que enfrentarse no solamente al dolor de conocer lo que presuntamente habría ocurrido, sino también a la difícil tarea de reconstruir los recuerdos y cuestionar cada uno de los espacios en los que aquel hombre había compartido con las menores.

¿Cómo logró ganarse la confianza de toda una familia? ¿Qué ocurrió durante aquellos encuentros en los que parecía ser una persona más del círculo familiar? ¿Cuáles fueron las señales que llevaron a las madres a descubrir lo que estaba sucediendo?

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Esta historia pone sobre la mesa una realidad difícil de asimilar: en ocasiones, las personas que representan una aparente seguridad pueden estar detrás de situaciones que ponen en riesgo a los niños.

Johana, Patricia y Mayerly decidieron romper el silencio para contar lo que vivieron sus familias y explicar por qué denunciaron al hombre que alguna vez consideraron parte fundamental de sus vidas.

En Más Allá del Silencio, sus testimonios reconstruyen una historia marcada por la confianza quebrada, el dolor y la búsqueda de justicia. Una investigación que también invita a escuchar a los niños, creer en sus relatos y comprender la importancia de denunciar cualquier situación que pueda poner en peligro su integridad.

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