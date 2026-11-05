La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de nueve años encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, tuvo un nuevo avance judicial. La Fiscalía incorporó otro delito a la imputación contra Shenner José Rojas Lárez, señalado de participar en el crimen, tras conocer nuevos resultados de los análisis forenses practicados a la menor.

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(Vea también: Fiscalía avanza en caso Ana Lucía González Mendoza: nuevos hallazgos forenses y cargos adicionales al principal sospechoso)

Durante la audiencia, el ente acusador expuso que las agresiones de carácter sexual no habrían ocurrido en una sola oportunidad. Según la reconstrucción presentada por el fiscal, estos episodios se habrían repetido desde junio de 2026, cuando la niña ya se encontraba en Colombia, hasta el 15 de septiembre, fecha en la que fue asesinada.

La nueva información amplía el alcance de los hechos que se investigan contra Rojas Lárez, quien era pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía y tenía cercanía con el entorno familiar de la pequeña. La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado esa relación de confianza y familiaridad para cometer las conductas que ahora forman parte de la imputación.

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Los nuevos señalamientos se conocieron durante una diligencia judicial en la que el fiscal explicó los elementos técnicos que respaldan la incorporación del delito. La información fue revelada por Blu Radio, que tuvo acceso a los detalles de la audiencia.

Qué encontraron en los exámenes forenses de Ana Lucía González

La ampliación de los cargos se sustentó en dos documentos de Medicina Legal: el informe pericial de biología forense y el dictamen de necropsia. Según explicó la Fiscalía, los análisis permitieron identificar nuevos elementos que apuntarían a conductas sexuales más graves de las que se habían descrito en la primera imputación.

Entre los hallazgos mencionados durante la audiencia figura una lesión en la cavidad oral y el paladar de la niña, además de resultados biológicos obtenidos de las muestras examinadas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación para sustentar la hipótesis de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El fiscal explicó que, a partir de esos resultados, se estableció que las conductas atribuidas al procesado no se habrían limitado a los actos sexuales que ya estaban incluidos en la investigación inicial.

La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Daniel Solarte, había solicitado que se ampliara la imputación para que estos nuevos elementos fueran considerados dentro del proceso penal.

Qué delitos le imputaron al procesado por la muerte de Ana Lucía

Con la adición presentada por la Fiscalía, Shenner José Rojas Lárez deberá responder por feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Los cargos iniciales se habían formulado después de que las autoridades lo vincularan con la desaparición y posterior muerte de la niña. La Fiscalía sostiene que el procesado sacó a Ana Lucía de la vivienda donde permanecía en Mosquera, Cundinamarca, y posteriormente la trasladó a Bogotá.

La menor fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2026. Un día después, su cuerpo fue encontrado en un conducto de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Denuncian presiones a la hermana de Ana Lucía desde la cárcel

A los avances de la investigación se suma una denuncia de la representación de víctimas sobre presuntas intimidaciones contra la hermana de la niña. Según el abogado Daniel Solarte, el procesado habría logrado comunicarse telefónicamente con ella desde la cárcel de Cómbita, donde permanece recluido, para presionarla y conseguir que modificara su declaración.

El jurista aseguró que puso la situación en conocimiento de las autoridades y solicitó medidas para evitar nuevos contactos que puedan interferir en el proceso. De acuerdo con lo informado por Blu Radio y otros medios, el Inpec habría encontrado un teléfono celular durante una revisión en el centro penitenciario.

La Fiscalía continúa con las actuaciones relacionadas con la muerte de Ana Lucía y los delitos sexuales que ahora hacen parte de la imputación. La responsabilidad penal de Rojas Lárez deberá establecerse durante el proceso judicial.

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