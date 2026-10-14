Por: El Espectador

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La investigación alrededor del trágico asesinato de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años reportada como desaparecida en Mosquera y posteriormente hallada sin vida dentro de una alcantarilla de Ciudad Bolívar, ha presentado avances significativos que orientan el proceso judicial. De acuerdo con El Espectador, los análisis forenses practicados al cuerpo de la menor evidenciaron la presencia de material genético que podría estar relacionado con el principal investigado del caso, José Rojas Lares. Ante estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación anunció la solicitud de una audiencia para imputar un presunto delito sexual adicional, sumando un nuevo componente a la ya compleja situación legal que enfrenta el señalado.

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De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, representante de las víctimas y miembro de la firma Solarte Abogados, el ente acusador notificó a su equipo sobre los avances, enfatizando que aunque el material hallado sugiere una posible conexión de Rojas con el hecho, aún falta determinar con certeza su pertenencia. El hecho resulta relevante para el desarrollo judicial, pues podría reforzar la acusación y agravar la situación procesal del investigado.

Un aspecto que encendió las alarmas se relaciona con la denuncia de que Rojas Lares, desde el centro penitenciario de Cómbita, habría contactado a la hermana de Ana Lucía por teléfono para presionarla e intentar modificar su testimonio. Según Solarte, esta acción fue reportada a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República. Como consecuencia, las autoridades penitenciarias encontraron un teléfono celular presuntamente empleado en estas comunicaciones, iniciaron un proceso disciplinario contra el procesado y evaluaron su traslado a un lugar que garantice la no interferencia en la investigación.

Frente a la gravedad de los hechos imputados, la representación de las víctimas estima que, en caso de una condena, José Rojas Lares podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, si se comprueban todas las conductas punibles en su contra. El caso sigue su curso con la espera de la fecha para la audiencia donde la Fiscalía expondrá su nueva imputación, clave para las siguientes etapas del proceso.

El caso tuvo su origen el 14 de septiembre de 2026, cuando Ana Lucía fue reportada como desaparecida en Mosquera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en Ciudad Bolívar. El accionar de las autoridades, incluyendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, permitió identificar y capturar rápidamente al presunto responsable, impulsando el avance de la investigación forense y judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos enfrenta el principal sospechoso en el caso Ana Lucía González Mendoza?

De acuerdo con la información revelada por El Espectador y el abogado Daniel Solarte, José Rojas Lares enfrenta cargos por el asesinato de Ana Lucía González Mendoza y está en proceso una nueva imputación por acceso carnal violento. Esto se suma a la sospecha inicial de feminicidio, ampliando el espectro de delitos que podría afrontar en el contexto judicial de este caso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las denuncias de intimidación en prisión?

Luego de conocerse que Rojas Lares habría contactado a la hermana de la víctima desde prisión para presionarla en su testimonio, la representación de víctimas informó a la Fiscalía, al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia. Las autoridades encontraron un teléfono celular en poder del procesado, iniciaron un proceso disciplinario y consideraron su traslado a un recinto con mayores controles, además de activar la protección a la familiar afectada.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.