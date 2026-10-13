Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Un caso de feminicidio se registró en una vivienda del municipio de Quinchía, Risaralda, donde Lorena Manzo fue asesinada tras ser atacada, presuntamente, por su pareja sentimental. El hombre fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Familia de Rosa Elvira Cely denuncia que reparación ordenada por la justicia sigue sin cumplirse)

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la pareja habría sostenido una fuerte discusión en medio de una escena de celos, durante la cual el hombre le habría hecho varios reclamos a la mujer y, posteriormente, la habría atacado en repetidas ocasiones con un arma blanca, causándole graves heridas.

Lorena fue trasladada de inmediato al hospital del municipio. Sin embargo, al ingresar al servicio de urgencias, el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales

Lee También

Según la información conocida sobre el caso, la agresión ocurrió en presencia de la madre de la víctima, quien también habría sido atacada por su yerno.

(Lea también: Joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja: ella ya lo había denunciado)

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Quinchía. A través de las redes sociales, varios ciudadanos han expresado su rechazo a lo ocurrido y han exigido justicia, así como una condena ejemplar para el responsable.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá comparecer ante un juez de control de garantías, quien adelantará las audiencias correspondientes para legalizar la captura, formular la imputación de cargos, si hay lugar a ello, y evaluar la imposición de una medida de aseguramiento.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.