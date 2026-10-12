Por: EL PILON SA

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La Gobernación del Cesar reportó 19 casos de presunta trata de personas en 2026, todos vinculados a ofertas laborales engañosas en el exterior. Según información suministrada a EL PILÓN tras un derecho de petición, la mayoría de estos casos corresponden al municipio de Agustín Codazzi (17 casos), mientras que los otros dos fueron reportados en Astrea y Chiriguaná respectivamente. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno no aclaró cuántas víctimas ni familias han recibido atención, los resultados de las gestiones de repatriación, ni cuántos de estos casos se relacionan con países como Rusia, destino incluido en el registro oficial. Además, no se precisa si los números entregados representan el consolidado total del departamento ni la fecha de corte de estas cifras.

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Este panorama contrasta con lo informado por el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, a este medio el 21 de septiembre, cuando señaló que 18 personas habían regresado a sus hogares y que 14 casos permanecían bajo seguimiento. En la respuesta oficial fechada el 6 de octubre de 2026, no se explica cómo se conectan estas cifras con los 19 casos reportados ni se aclara la situación actual de quienes continuaban esperando su retorno.

Las historias detrás de los datos ponen de manifiesto la gravedad del problema. Un cesarense que fue víctima relató, en información difundida por la Gobernación y recogida por EL PILÓN, que junto a sus amigos recibió una oferta de empleo en Camboya como agentes de centro de llamadas. Habiendo quedado sin trabajo en Bogotá, aceptaron bajo la premisa de un ingreso mensual de hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, al llegar, enfrentaron jornadas laborales de 16 horas, amenazas y sanciones económicas, convirtiendo una promesa de mejor vida en maltrato psicológico y explotación.

Sobre la información oficial, la Secretaría de Gobierno detalló 17 casos de Agustín Codazzi (siete mujeres y diez hombres) con destino a Camboya y agregó uno cada uno de Astrea y Chiriguaná, usando la expresión "desertaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado" sin precisar las circunstancias. Para 2025 existe registro de un caso adicional en Agustín Codazzi vinculado también con Camboya. No se indicaron datos de 2023 ni 2024, ni comparación de finalidades de explotación.

En septiembre, Esquivel mencionó que algunas ofertas laborales llevaron a personas a escenarios relacionados con la guerra en Ucrania, aunque la gobernación no distribuye los casos por país ni especifica su vinculación con estos conflictos. Una fuente reservada afirmó que, en sesiones del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas, se presentaron testimonios de familias con parientes que habrían firmado contratos en ucraniano sin comprenderlos y sin recibir los pagos prometidos. No obstante, la Secretaría no confirmó ni descartó esta información de manera puntual y, en su respuesta, argumentó que no puede revelar detalles que afecten la seguridad o investigaciones vigentes.

De acuerdo con testimonios de familiares recogidos por EL PILÓN, muchas familias en el Cesar permanecen sin comunicación ni acompañamiento adecuado tras la salida de sus parientes. Si bien las autoridades departamentales, junto con entidades como Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, han articulado acciones para los repatriados, las gestiones continuas y el nivel de atención recibido no fueron detallados en la respuesta al derecho de petición. Así, persisten las dudas sobre el acompañamiento efectivo, el número de repatriados y el éxito de las acciones de retorno emprendidas hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos casos de trata de personas en Cesar están vinculados con ofertas laborales engañosas en el extranjero?

La Gobernación del Cesar enumeró 19 casos de presunta trata de personas en 2026, todos asociados a ofertas laborales falsas en el exterior, especialmente de municipios como Agustín Codazzi, Astrea y Chiriguaná. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno no especificó por países ni aclaró si estos datos representan el total de afectados en el departamento.

¿Qué tipo de apoyo reciben las víctimas y familias afectadas por la trata de personas en Cesar?

De acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Gobierno y recogida por EL PILÓN, no se detalló el tipo de respaldo brindado a las víctimas y familias, ni los recursos o atenciones desplegadas tras el retorno. La respuesta oficial reconoce que varias entidades participan en la articulación, pero dejó sin responder cuántas familias recibieron acompañamiento psicológico, jurídico, alojamiento o formación posterior al regreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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