Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Luis Fernando Villalobos Navarro, de 32 años, fue identificado como la víctima fatal de un trágico accidente de tránsito que ocurrió en la noche del domingo 11 de octubre en la vía Troncal de Oriente, en el área conocida como la ‘zona rosa’ del municipio de Curumaní, departamento del Cesar. Según reporta EL PILÓN, el siniestro se produjo aproximadamente a las 9 p. m., apenas minutos después de que un fuerte aguacero azotara la zona.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con versiones preliminares obtenidas en el lugar de los hechos, Villalobos Navarro intentó adelantar por el costado derecho a una tractomula, es decir, un vehículo de carga pesada, que transitaba en sentido Curumaní–Pailitas. La maniobra, catalogada como arriesgada, se complicó debido a la calzada húmeda por la reciente lluvia. Fue en ese momento cuando el hombre perdió el control de su motocicleta y terminó debajo de las llantas traseras del pesado vehículo, falleciendo de manera casi instantánea por la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para acordonar el área del accidente, realizar la inspección técnica del cadáver y dar inicio oficial a la respectiva investigación que permita aclarar con precisión las circunstancias exactas del siniestro. Este procedimiento resulta fundamental para establecer las causas precisas y así evitar interpretaciones erróneas sobre los hechos, tal como enfatiza la labor de las entidades viales y judiciales en este tipo de casos.

La noticia del fallecimiento de Villalobos Navarro ha causado una profunda consternación y duelo en diversas comunidades de la región. EL PILÓN confirmó que la víctima era oriunda del municipio de Chiriguaná, sin embargo, residía en La Loma, corregimiento que corresponde a la jurisdicción de El Paso, junto a su pareja sentimental y su hijo de cuatro años. Además, desarrollaba funciones como trabajador para la empresa minera multinacional Drummond, lo que ha hecho que sus compañeros de trabajo, familiares y amigos manifiesten sentimientos de profundo dolor y pesar ante la pérdida inesperada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente que le costó la vida a Luis Fernando Villalobos Navarro en Curumaní?

El accidente se produjo cuando Luis Fernando Villalobos Navarro, luego de un fuerte aguacero, intentó adelantar por el costado derecho a una tractomula sobre la calzada mojada de la vía Troncal de Oriente. La peligrosa maniobra causó que perdiera el control del vehículo y terminara bajo las llantas traseras del camión, lo que derivó en su muerte instantánea, según informó EL PILÓN.

¿Quién era Luis Fernando Villalobos Navarro y cómo ha impactado su muerte en la comunidad?

De acuerdo con EL PILÓN, Villalobos Navarro era natural de Chiriguaná y residía con su familia en La Loma, corregimiento de El Paso. Trabajaba para la empresa minera multinacional Drummond. Su muerte repentina ha generado una honda consternación entre familiares, colegas y amigos, evidenciando el dolor colectivo en estas comunidades de Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z