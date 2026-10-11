Por: EL PILON SA

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En el Parque de las Madres de Valledupar, Rubén Campo se dedica a rotar cafés de diferentes productores del departamento y busca enseñar a reconocerlos. Según el Centro de Estudios Socioeconómicos, CESORE, este fenómeno representa una transformación tanto en las fincas productoras de café como entre los consumidores. El café comienza a ser valorado no solo por la costumbre de beberlo, sino por las particularidades y matices que puede ofrecer cada grano.

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En Campo Gourmet, los clientes muchas veces piden el café que probaron el mes anterior. Según Rubén Campo, esa preferencia revela el desarrollo del gusto de quienes regresan. Para él, “no tomar el mismo café dos veces” en su local es una invitación a la exploración y aprendizaje, no una norma fija. Los cafés que se ofrecen van cambiando de región, alternando entre zonas como Manaure, Codazzi y Pueblo Bello, lo que permite a los asistentes descubrir nuevas características en función del origen y el método de preparación.

El contexto de este cambio se enmarca en un Cesar que, de acuerdo con CESORE, no solo ve en el café una cosecha o una fuente de ingresos rurales, sino la oportunidad de generar conversación sobre lo que se sirve en la ciudad. En 2024, según el informe presentado por CESORE, la cosecha cafetera del Cesar alcanzó un valor aproximado de $430.000 millones, con más de 24.000 hectáreas en cultivo y más de 9.000 caficultores. Destaca, además, la aparición de cafés especiales, marcas propias, ventas a través de comercio electrónico y mejoras en procesos como selección y empaque.

Por otra parte, el perfil de los consumidores también ha cambiado. CESORE destaca la existencia de clientes más exigentes y conocedores de la calidad y la variedad del café, en parte gracias a la creciente presencia de cafeterías especializadas y baristas. En Campo Gourmet, la venta viene acompañada de explicaciones, buscando que cada visitante aprenda algo nuevo sobre el café, incluso si se trata de un detalle pequeño.

El negocio de Campo inició como una tienda en línea tras la experiencia de su fundador en Bogotá y migró a un tráiler en el Parque de los Cortijos, antes de instalarse en el actual local. A pesar de los cambios físicos, la intención es la misma: acercar la caficultura local a quienes consumen café en la ciudad y ampliar la cultura alrededor de esta bebida. El propio Campo identifica dos zonas montañosas con perfiles de sabor contrastantes, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, lo cual permite a los clientes elegir el perfil que prefieran. Además, la rotación de la carta tiene en cuenta el trabajo de jóvenes productores, quienes introducen innovaciones en la finca y la tienda.

CESORE resalta que, aunque la cultura cafetera está creciendo, hacen falta elementos que diferencien el producto local y cuenten su historia. Campo Gourmet apuesta porque cada taza esté relacionada con el origen, el proceso y las personas que la hacen posible, apostando a que volver no signifique repetir, sino descubrir y valorar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la transformación en el consumo de café en Cesar según CESORE?

CESORE identifica que la transformación en el consumo de café en Cesar se refleja tanto en la producción, con el auge de cafés especiales y marcas propias, como en los consumidores, que ahora buscan calidad y variedad. El fenómeno está asociado al surgimiento de cafeterías especializadas y al desarrollo de una cultura donde la experiencia de beber café es un acto de aprendizaje y exploración.

¿Qué factores diferencian el café de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, según Rubén Campo?

Rubén Campo señala que los cafés de la Sierra Nevada tienden a tener notas de chocolate oscuro, panela y cacao, mientras los de la Serranía del Perijá presentan sabores más frutales, florales y cítricos. Esta diversidad permite que cada cliente pueda preferir y conocer perfiles distintos, explorando la riqueza de la caficultura local a través de distintas preparaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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