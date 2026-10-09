Por: EL PILON SA

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Durante tres días, diferentes regiones de los departamentos de Cesar y Magdalena tendrán interrupciones en el servicio de energía debido a labores programadas en circuitos eléctricos, tal como lo anunció Energuía. De acuerdo con la información proporcionada, las jornadas de mantenimiento incluyen zonas tanto urbanas como rurales, donde los usuarios deberán estar atentos a los horarios y lugares específicos de las suspensiones.

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El jueves 15 de octubre, en Valledupar, el circuito Guatapurí 1 estará sin energía desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Los trabajos cubrirán parte de los barrios San Vicente y Alfonso López, con afectación en tramos puntuales de la calle 14 y las carreras 15, 16, 17 y 19. En el municipio de El Paso, el circuito La Loma 4 tendrá suspensión de 9:45 a. m. a 3:00 p. m. en la zona rural de La Loma. Entretanto, en Magdalena, el municipio de Plato afrontará dos cortes: el circuito Nueva Granada afectará el tramo de la vía Ariguaní–El Difícil–Nueva Granada entre las 2:15 p. m. y las 5:50 p. m., y el circuito Nueva Granada 2 tendrá labores en el sector El Progreso entre las 9:55 a. m. y la 1:30 p. m.

Para el viernes 16 de octubre, está prevista una amplia programación. En Astrea, Cesar, el circuito Cerro Los Santos suspenderá el servicio entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. en varios puntos rurales y fincas como El Recuerdo y El Amparo. Bosconia también presentará interrupciones en el circuito Bosconia 2 de 9:00 a. m. a 2:15 p. m., principalmente cerca de la línea férrea. Chiriguaná vivirá un corte de 10:45 a. m. a 5:00 p. m. en el parque La Virgencita, mientras que en Magdalena, el circuito Tres Esquinas perjudicará a diversos sectores y fincas de Ariguaní entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Otro punto relevante será la suspensión en el circuito Cañahuate 2 de Valledupar, restringido en el barrio Novalito entre las 7:15 a. m. y las 3:15 p. m.

El sábado 17 de octubre, la programación se centrará nuevamente en Valledupar y en La Paz, Cesar. El circuito Guatapurí 1 tendrá una interrupción de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el barrio San Joaquín. Pero será La Paz el municipio con mayor cobertura, pues desde las 7:00 a. m hasta las 3:00 p. m., el circuito Manaure afectará tanto a la zona urbana, con barrios como Centro, 6 de Enero y Fray Joaquín, como a la zona rural, que incluye corregimientos, carreteras, fincas y puntos clave como antenas de comunicaciones y estaciones de servicios.

Se recomienda a todos los usuarios consultar los canales oficiales de Energuía y prever medidas que les permitan disminuir molestias mientras dure la suspensión en sus zonas. Esta información ha sido elaborada exclusivamente con los datos publicados por Energuía y reportados por medios como Emdupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y sectores afectados por cortes de luz en Valledupar y la región?

Los cortes de luz programados por Energuía cubren barrios y zonas rurales de Valledupar, así como municipios como El Paso, Astrea, Bosconia, Chiriguaná, La Paz (Cesar) y áreas del Magdalena. Los horarios varían según el circuito, con interrupciones entre las 7:00 a. m. y las 5:50 p. m. en fechas señaladas como el 15, 16 y 17 de octubre, afectando especialmente barrios, fincas, corregimientos y vías clave.

¿Qué sectores de La Paz, Cesar, sufrirán suspensión de energía y durante qué horario?

En el municipio de La Paz, Cesar, la suspensión de energía el sábado 17 de octubre será entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m. El corte incluye barrios urbanos (Centro, 6 de Enero, Fray Joaquín y otros), la carretera central, el corregimiento de Varas Blancas, diferentes sectores rurales y puntos críticos como antenas, estaciones de servicio y acueductos, cubriendo así la mayor extensión de la jornada programada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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