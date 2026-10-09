Por: EL PILON SA

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La preocupación por la disponibilidad de agua en el departamento del Cesar persiste, a pesar de las lluvias recientes. Un informe presentado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) indica que diez de las trece corrientes monitoreadas presentan disminuciones de caudal entre agosto y septiembre, siendo Tucuy, Socomba y Floresta las más afectadas. Este fenómeno ocurre en un contexto de fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que, aunque popularmente se asocia con sequía, no implica necesariamente la ausencia total de lluvias. Así lo explicó Jorge Armenta, coordinador del grupo interno de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Monitoreo de la Oferta del Recurso Hídrico de Corpocesar, quien hizo un llamado a municipios, productores y comunidades para que no consideren los aguaceros actuales como una señal de que ha desaparecido el riesgo de escasez.

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De acuerdo con la presentación de Corpocesar, el episodio de El Niño se prevé más fuerte entre octubre y diciembre de 2026, con persistencia durante el primer trimestre de 2027. El Tucuy, por ejemplo, redujo su caudal de 80,7 a 26,9 litros por segundo en un mes, mientras que Socomba disminuyó de 589,9 a 239,4 litros por segundo y Floresta pasó de 1.319 a 543,9 litros por segundo. Otras fuentes como Sororia, Chiriaimo y Magiriaimo también reportaron caídas significativas, pero hubo excepciones como el río Guatapurí, que aumentó su caudal de 6.928,6 a 12.654,2 litros por segundo, según registros ofrecidos por la corporación.

Sin embargo, Armenta advirtió que los datos son de mediciones puntuales y no reflejan el comportamiento diario, ya que no existe una red de monitoreo permanente en todos los afluentes. Esta advertencia local se alinea con la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), citado por EL PILÓN, que confirma la consolidación de El Niño sin que ello signifique desaparición total de precipitaciones en Colombia. Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, complementó que tanto las temperaturas elevadas como la posibilidad de un cierre de año seco son escenarios posibles bajo las condiciones actuales.

Además, la baja actividad de huracanes en el Atlántico fue relacionada por Armenta como un indicador climático relevante, pues el huracán Isaias, reportado entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre, fue el primero de la temporada de 2026, finalizando un lapso de 342 días sin huracanes según el análisis publicado por MetSul y datos del Centro Nacional de Huracanes estadounidense. El seguimiento de EL PILÓN durante el semestre reportó además la disminución histórica de fuentes como el Tucuy y el Sicarare, evidenciando una presión adicional sobre las comunidades y sectores productivos.

Frente a este panorama, las autoridades advierten la necesidad de identificar fuentes alternativas y fortalecer los estudios de impacto ambiental, como en el caso de Río de Oro. Asimismo, Corpocesar anunció la suspensión de nuevos trámites para concesión de aguas superficiales, recalcando la urgencia de prepararse no solo para el presente, sino también para próximos episodios de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a la disponibilidad de agua en el Cesar?

La información proporcionada por Corpocesar y el Ideam indica que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el departamento del Cesar está relacionado con reducciones importantes en el caudal de la mayoría de sus fuentes hídricas, a pesar de las lluvias intermitentes. Sin embargo, este fenómeno no descarta precipitaciones puntuales, lo que exige estar atentos y preparados ante posibles escenarios de escasez.

¿Qué significa el monitoreo de caudales y por qué es importante para la gestión del agua en el Cesar?

El monitoreo de caudales, según la explicación de Jorge Armenta de Corpocesar, consiste en mediciones puntuales del flujo de agua en los ríos y quebradas. Su importancia radica en que permite evaluar el estado actual de las fuentes hídricas y tomar decisiones informadas sobre el abastecimiento y conservación, especialmente en contextos de variabilidad climática como el fenómeno de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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