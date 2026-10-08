Por: EL PILON SA

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María Alejandra Guerra Montaño, una mujer vallenata de 28 años, afronta un desafío significativo al representar al departamento del Cesar en el Top Model de Miss Plus Size Colombia. Este certamen, que se llevará a cabo en Bogotá entre el 5 y el 9 de noviembre, busca visibilizar a mujeres de tallas grandes, rompiendo los estereotipos convencionales de belleza y promoviendo la inclusión. La participación de María Alejandra fue confirmada en una entrevista con EL PILÓN, donde expresó su satisfacción por la oportunidad de representar al Cesar y manifestó su entusiasmo por el evento.

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Nacida en Valledupar y residente en Pueblo Bello, María Alejandra no solo destaca como aspirante al modelaje, sino también como comunicadora social en formación, madre y emprendedora. Actualmente se desempeña como presentadora en la Alcaldía de Pueblo Bello y se dedica además a la producción audiovisual, el diseño y la publicidad. Su llegada a Miss Plus Size Colombia representa una oportunidad para evidenciar cómo ha superado, desde su infancia, situaciones complejas derivadas de los prejuicios sociales relacionados con la apariencia física.

Durante su niñez, María Alejandra enfrentó burlas y apodos relacionados con su peso, como “Michelin”, lo que marcó su infancia. Sin embargo, con el tiempo, estos episodios sirvieron para fortalecer su carácter y seguridad personal. La experiencia frente y detrás de las cámaras, junto con su trabajo creativo, han sido herramientas importantes en ese proceso de crecimiento. Según relató a EL PILÓN, ha aprendido a no permitir que los comentarios ajenos definan su valor y ha construido una identidad basada en el amor propio.

Uno de los propósitos clave de María Alejandra en el certamen es resaltar la cultura y los valores del Cesar a través de su propuesta de moda. Planea incorporar símbolos del departamento, como el sombrero vueltiao, el cañaguate, el pilón y elementos vinculados con el municipio de Pueblo Bello, así como referencias al río Guatapurí y la figura de la sirena. De este modo, busca “representar al Cesar en la ropa” y mostrar al público nacional la riqueza cultural de su región.

Más allá de la competencia, María Alejandra invita a otras mujeres a confiar en sus capacidades y a buscar espacios donde puedan sentirse representadas y orgullosas de sí mismas. Según afirma, Miss Plus Size Colombia es una plataforma que impulsa la seguridad, el liderazgo y la inclusión de mujeres de tallas grandes, mensaje que ella desea transmitir para que nadie se sienta limitada por no ajustarse a los modelos tradicionales de belleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se desarrolla Miss Plus Size Colombia y qué busca promover?

Miss Plus Size Colombia se realiza en Bogotá y tiene como objetivo dar visibilidad a mujeres de tallas grandes, cuestionando los estereotipos tradicionales de belleza. El certamen promueve la inclusión, el liderazgo y la seguridad de las participantes, brindando una plataforma para que expresen sus historias y representen diferentes regiones del país, como sucede con la candidatura de María Alejandra Guerra Montaño por el Cesar.

¿Qué elementos culturales representará María Alejandra Guerra en Miss Plus Size Colombia?

María Alejandra Guerra, en su participación en Miss Plus Size Colombia, proyecta mostrar elementos culturales y turísticos propios del Cesar, como el sombrero vueltiao, el cañaguate, el pilón y aspectos alusivos a Pueblo Bello. Además, planea incluir referencias al río Guatapurí y la imagen de la sirena, integrando estos símbolos en su propuesta de moda para fortalecer la identidad regional en el certamen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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