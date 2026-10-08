Por: EL PILON SA

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El Campeonato Nacional Infantil de Boxeo que se realiza en el municipio de Los Córdobas, Córdoba, ha otorgado un motivo de celebración para el departamento del Cesar. Mahia Díaz, representante cesarense, alzó la medalla de oro en la división de los 64 kilogramos femenino. En un intenso y reñido combate ante Laura Morán, originaria de Casanare, Díaz logró imponer su técnica y determinación durante tres asaltos, llevándose la victoria por decisión dividida (4-1), según lo reportado en la competencia. Esta destacada actuación permitió que el himno del Cesar resonara en lo más alto del podio, consolidando el protagonismo de la delegación en el evento.

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La medalla de oro de Díaz se consiguió en la primera jornada de finales para la delegación del Cesar en este certamen nacional, donde también se obtuvo una presea de plata. En la rama masculina de la misma categoría (64 kilogramos), Abraham Arias, boxeador oriundo de La Jagua de Ibirico, enfrentó un desafiante combate contra Logan Sandon, representante local de Córdoba. A pesar de la entrega y el nivel mostrado durante la contienda, los jueces decidieron entregar la victoria y, por tanto, la medalla de oro al deportista cordobés, quedando Arias con la medalla de plata.

El rendimiento de estos jóvenes pugilistas forma parte de los logros más recientes de la Liga de Boxeo del Cesar, institución que junto al apoyo brindado por la Gobernación del Cesar y la Secretaría de Deportes, ya suma en la tabla general del campeonato una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce. Estos resultados muestran el avance y empuje del boxeo en el departamento, especialmente en las categorías infantiles, y resaltan la importancia del respaldo institucional. La jornada en Los Córdobas ubica a Mahia Díaz como una de las figuras centrales, al lograr uno de los más altos reconocimientos del torneo nacional y aportar al crecimiento deportivo del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Mahia Díaz, la boxeadora que ganó oro para Cesar en el Campeonato Nacional Infantil?

Mahia Díaz es la pugilista que representó a Cesar en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo realizado en Los Córdobas, Córdoba. Se destacó en la división de los 64 kilogramos femenino, donde venció a Laura Morán, de Casanare, y consiguió la medalla de oro al imponerse por decisión dividida (4-1). Su desempeño la convierte en una de las principales protagonistas de la delegación de Cesar en esta competencia, según la información del evento.

¿Cuántas medallas ha ganado la Liga de Boxeo del Cesar en el Campeonato Nacional Infantil?

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta la fecha y reportados en la competencia, la Liga de Boxeo del Cesar ha conseguido una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce en la tabla general del Campeonato Nacional Infantil de Boxeo. Estos logros son respaldados por la Gobernación del Cesar y la Secretaría de Deportes, y reflejan el esfuerzo de los deportistas cesarenses en el evento nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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