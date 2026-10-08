Por: EL PILON SA

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La programación de trabajos en distintos circuitos eléctricos y líneas de distribución para los municipios del Cesar y Magdalena representa una serie de intervenciones clave tanto en áreas urbanas como rurales, según la información suministrada. La agenda contempla múltiples suspensiones temporales del servicio de energía, por lo que los usuarios de los sectores afectados deberán estar atentos a los horarios de inicio y adoptar precauciones para evitar inconvenientes derivados de este tipo de trabajos.

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El lunes 12 de octubre, en Astrea, Cesar, se intervendrá el circuito Cerro Los Santos a partir de las 8:00 a. m., lo que implicará cortes en la zona rural, específicamente en puntos como finca El Recuerdo, vía al Muñeco kilómetro 9, finca El Amparo y sector José Antonio Machuca. En paralelo, Ariguaní, Magdalena, iniciará trabajos en el circuito Tres Esquinas desde la misma hora, con impacto en áreas rurales y diversas fincas, como San Isidro, Doña Blanca y La Frescura, así como en los caseríos Alto Plano y El Carmen.

Para el martes 13 de octubre, las labores abarcan Astrea y Pijiño del Carmen, con la línea 5106 entrando en acción desde las 7:10 a. m. En Astrea, esto afecta tanto la zona urbana como rural, incluyendo lugares como El Tambo, La Loma, finca La Conformidad, entre otros. Guamal y San Sebastián, en Magdalena, también se verán impactados en sectores rurales identificados con nombres como Casa de Tabla y La Florida. Este día, en Valledupar, el circuito Guatapurí 5 realizará intervenciones en el barrio San Carlos desde las 7:00 a. m. Simultáneamente, el circuito Cañahuate 4 trabajará en la avenida Sierra Nevada desde las 8:00 a. m.

Otros municipios, como El Copey y El Paso, serán igualmente intervenidos ese martes, teniendo sectores residenciales, zonas rurales y puntos de infraestructura relevantes, como el acueducto local, en la lista de afectaciones. Los recorridos técnicos se complementan con acciones puntuales en la vía Astrea-Arjona y barrios claves de Valledupar.

El miércoles 14 de octubre se mantiene la programación, repitiendo trabajos en circuitos como Cerro Los Santos en Astrea. A la vez, los municipios de San Diego y La Paz, ligados al circuito San Diego, experimentarán cortes desde las 7:00 a. m., con interrupciones previstas en múltiples barrios y sectores rurales aledaños, así como en entidades e instalaciones estratégicas de la región. Similares procedimientos se llevarán a cabo en Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, e incluso en la Mina La Francia, bajo la operación de la línea 5162.

La información citada proviene de la programación entregada por los operadores de energía en estos municipios y recalca la necesidad de que ciudadanos y empresas anticipen sus actividades, considerando las restricciones de servicio. Cada intervención busca el mantenimiento y mejoramiento de la red eléctrica en los municipios del Cesar y Magdalena, lo que puede beneficiar la calidad del servicio a largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores se verán afectados por los cortes de energía en Cesar y Magdalena?

Los sectores afectados por los cortes de energía incluyen tanto zonas urbanas como rurales de municipios como Astrea, Ariguaní, Valledupar, El Copey, El Paso, San Diego, La Paz, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y Pijiño del Carmen. Las áreas impactadas abarcan barrios residenciales, fincas, sectores aledaños a vías principales y puntos estratégicos como acueductos y hospitales, de acuerdo con la programación anunciada.

¿Por cuánto tiempo se suspenderá el servicio de energía en los municipios programados?

La programación indica que las suspensiones iniciarán temprano en la mañana, desde las 6:20 a. m. en algunos sectores y en otros desde las 7:00 u 8:00 a. m., con duración variable según el circuito y el municipio. Sin embargo, la información proporcionada no detalla el tiempo exacto de interrupción para cada sector, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informados y prever el tiempo de suspensión según la hora de inicio anunciada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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