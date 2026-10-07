Por: EL PILON SA

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Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional ante la crítica situación que enfrentan los productores de arroz, especialmente en regiones como Cesar y La Guajira. El dirigente gremial sostuvo, de acuerdo con declaraciones registradas en la entrevista, que los bajos precios y condiciones climáticas adversas han mermado considerablemente los ingresos de los agricultores. Hernández criticó abiertamente la propuesta de sustituir el cultivo de arroz por marañón en La Guajira, cuestionando tanto la viabilidad como la pertinencia de dicha alternativa para los productores locales.

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Según explicó Hernández, una de las principales dificultades radica en los precios de compra del arroz, que tienden a recuperarse solo después de que la mayor parte de la cosecha ya ha sido comercializada por los agricultores. "Los precios apenas comienzan a reaccionar cuando el 80 o 90% de la cosecha ya salió", aseguró. Esta dinámica, según el dirigente, deja al margen a la mayoría de los productores y no contribuye a resolver sus problemas urgentes.

El dirigente de Fedearroz también atribuyó las dificultades del sector a la disminución de disponibilidad de agua de riego y el incremento de las temperaturas. En sus declaraciones, sostuvo que el área destinada para el cultivo de arroz en Colombia ha disminuido más de un 30%. Sin embargo, no especificó el periodo exacto que abarca este porcentaje ni presentó datos detallados para las zonas de Cesar y La Guajira.

Respecto a la propuesta de cambio al cultivo de marañón, Hernández fue enfático en afirmar que no es una alternativa inmediata, ya que esta planta requiere de cuatro a cinco años para empezar a producir, mientras que el ciclo del arroz es de alrededor de 120 días. En palabras del dirigente, “no es la salida” para una problemática que demanda soluciones inmediatas y advirtió que no todos los agricultores cuentan con los recursos necesarios para soportar varios años sin retorno económico.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indicó que su propuesta de sustitución se refería a la situación específica de La Guajira, donde el arroz acumula cinco años seguidos de pérdidas. El Ministerio, según el boletín del 5 de octubre, presentó además un modelo integral para 2027 que abordaría las áreas de financiación, producción, transformación y comercialización. Entre tanto, Hernández resaltó los avances logrados por Fedearroz en materia de tecnología y reducción de costos, alegando que el programa tecnológico del gremio ha permitido disminuir hasta en un 30% los costos de producción y reducir el consumo de agua de riego en un 42%.

Finalmente, el gerente de Fedearroz solicitó fortalecer el diálogo y la cooperación entre los productores y el Estado, insistiendo en la importancia de la seguridad alimentaria y advirtiendo sobre el riesgo que representa depender de importaciones de arroz para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Fedearroz considera inviable que los productores de arroz cambien al cultivo de marañón?

Fedearroz considera inviable la propuesta porque el cultivo de marañón tarda entre cuatro y cinco años en producir, lo que implica un periodo prolongado sin ingresos para los agricultores, mientras que el arroz tiene un ciclo productivo mucho más corto, de aproximadamente 120 días. Además, el dirigente Rafael Hernández señaló que no todos los productores cuentan con los recursos necesarios para esperar tanto tiempo un retorno económico, por lo que el cambio de cultivo no representa una solución inmediata a las dificultades actuales.

¿Cuáles son las principales causas de la crisis del arroz en zonas como Cesar y La Guajira según Fedearroz?

De acuerdo con Fedearroz, la crisis del arroz en regiones como Cesar y La Guajira se debe principalmente a los bajos precios que reciben los agricultores y a condiciones climáticas adversas, como la escasez de agua y las altas temperaturas, que han obligado a reducir más de un 30% el área sembrada con arroz. Asimismo, los incrementos de precio suelen llegar tarde, cuando la mayor parte de la cosecha ya fue vendida, lo que no ayuda a la mayoría de los productores afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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