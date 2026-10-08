Por: EL PILON SA

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La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos en contra de Aldrin Nicolás Salazar Baute, quien fue secretario de Hacienda del municipio de Chiriguaná, en el departamento de Cesar. Según el informe presentado por el Ministerio Público, el caso está relacionado con la presunta apropiación irregular de recursos públicos. Las investigaciones señalan que el exfuncionario, mientras ocupaba simultáneamente las funciones de tesorero, habría realizado cerca de 27 transferencias bancarias sin la debida autorización, utilizando para ello la cuenta maestra de la administración municipal.

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De acuerdo con la información confirmada por la Procuraduría, estas maniobras financieras ocurrieron entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2023. El monto total de los recursos comprometidos se aproxima a los 3.083 millones de pesos, cifra que provendría del Sistema General de Participaciones (SGP), fondo que tiene como objetivo distribuir recursos a los entes territoriales para el financiamiento de servicios básicos como salud, educación y saneamiento básico. La gravedad de las acusaciones llevó a la autoridad disciplinaria a calificar provisionalmente la conducta del exservidor público como falta gravísima, atribuida a título de culpa gravísima.

Una situación adicional que rodea el caso es el rol que asumió Aldrin Nicolás Salazar Baute en la administración municipal. En noviembre de 2024, fue designado como alcalde encargado de Chiriguaná tras una decisión que ordenaba el retiro de José Carmelo Galiano, mandatario titular en ese entonces, a raíz de una condena en su contra, según lo consignado por la autoridad disciplinaria. La designación de Salazar Baute se produjo en un contexto marcado por la inestabilidad administrativa y la exigencia de vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.

Por ahora, el proceso continúa bajo seguimiento del Ministerio Público, que busca determinar con precisión si se configuraron actos de malversación y si efectivamente se vulneraron los deberes éticos y legales del exfuncionario municipal.

¿Por qué se investiga a Aldrin Nicolás Salazar Baute por presunta apropiación de recursos públicos?

La Procuraduría General de la Nación investiga a Aldrin Nicolás Salazar Baute por su posible responsabilidad en la realización de transferencias bancarias no autorizadas desde la cuenta maestra del municipio de Chiriguaná. Estas operaciones habrían comprometido cerca de 3.083 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones, fondo destinado a financiar áreas esenciales como la salud y la educación en los municipios.

¿Qué significa que la falta sea calificada como gravísima a título de culpa gravísima?

La calificación de la falta como gravísima a título de culpa gravísima implica que la Procuraduría considera los hechos atribuidos como especialmente serios y que habrían sido cometidos con un grado alto de negligencia o descuido, de acuerdo con las normas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos en Colombia. Este tipo de faltas puede tener consecuencias severas en el ámbito disciplinario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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