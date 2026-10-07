Por: EL PILON SA

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La Procuraduría General de la Nación informó sobre el proceso disciplinario que adelanta contra Edier Vera Ramírez, quien se desempeñó como secretario de Hacienda en el municipio de La Jagua de Ibirico. De acuerdo con la entidad, en 2022, Vera Ramírez habría incurrido en un presunto uso inadecuado de bienes públicos al no devolver tres elementos bajo su custodia oficial: un computador portátil, un escritorio y un escáner. Frente a este escenario, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como "grave a título de culpa grave", lo que implica una infracción significativa, aunque aún sujeta a definición final durante el proceso investigativo.

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Lejos de referirse a los elementos de oficina mencionados, Vera Ramírez utilizó su cuenta de TikTok para expresar su inconformidad por la decisión. En esa intervención, el exsecretario catalogó el proceso en su contra como un "falso positivo", sugiriendo que la investigación disciplinaria no se basa en hechos reales, sino en una supuesta manipulación de la situación. Además, centró sus señalamientos en la figura del actual alcalde, Leonardo Hernández, a quien responsabilizó de promover esta medida como represalia ante una acción legal que su persona habría adelantado.

Según explicó Vera Ramírez, todo obedece a una "retaliación" tras su decisión de demandar, por medio de una acción de nulidad, un proyecto de acuerdo local relacionado con un empréstito. En palabras del exfuncionario, el alcalde Hernández estaría "muy resentido y dolido" por esta actuación. Al detallar el proyecto, Vera mencionó que, de aprobarse, dejaría a la siguiente administración con una deuda cercana a los 44.000 millones de pesos: 35.000 millones provenientes de regalías y 9.000 millones de recursos propios municipales. Aclaró, además, que considera inviable saldar ese compromiso financiero y cuestionó la falta de reacciones de otros actores políticos del municipio ante este hecho.

Finalmente, Vera Ramírez endureció sus declaraciones al acusar al grupo político ligado al alcalde de utilizar a órganos de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para fines políticos. Señaló que ha sido blanco de tentativas para incriminarlo e incluso encarcelarlo, pero aseguró que continuará defendiendo su nombre y enfrentando las denuncias. Estas afirmaciones, así como los hechos relatados, constan en la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación y las propias declaraciones de Vera Ramírez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra Edier Vera Ramírez en La Jagua de Ibirico?

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Edier Vera Ramírez, exsecretario de Hacienda de La Jagua de Ibirico, por presunto uso inadecuado de bienes públicos. Según el organismo, en 2022 el exfuncionario no habría devuelto un computador portátil, un escritorio y un escáner, elementos que estaban bajo su cuidado oficial. Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta grave a título de culpa grave.

¿Qué consecuencias podría tener el proyecto de empréstito en La Jagua de Ibirico?

Según la denuncia pública de Edier Vera Ramírez, el proyecto de acuerdo de empréstito podría dejar a la siguiente administración municipal con una deuda considerable, de aproximadamente 44.000 millones de pesos, compuesta por 35.000 millones de regalías y 9.000 millones de recursos propios. Vera advierte que sería una deuda impagable para el municipio, lo que generó su demanda para intentar anular la aprobación del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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