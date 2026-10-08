Por: EL PILON SA

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Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz, una de las figuras más queridas del vallenato, anunció en sus redes sociales su esperado regreso a los escenarios tras una pausa obligada causada por un accidente. El artista debió suspender su agenda luego de sufrir fracturas en la tibia y el tobillo al caer de una tarima durante una presentación en Agustín Codazzi, Cesar. Desde entonces, Díaz se mantuvo en reposo y sometido a un proceso de recuperación física, motivo por el cual se distanció temporalmente de sus seguidores y la vida artística.

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En un mensaje emotivo dirigido a su público, el cantante compartió la alegría y emoción que siente al regresar: “Hoy mi corazón está lleno de alegría y emoción, porque ha llegado el momento de reencontrarme nuevamente con mi ‘Churismo’”, escribió. El intérprete describió el proceso de espera y recuperación como una etapa difícil pero significativa, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo, el cariño y las oraciones recibidas en ese periodo. Díaz también aseguró sentirse renovado y con más energía para volver a los escenarios: “Mi música, mi corazón y mis ganas de cantar están más vivos que nunca”. Estas declaraciones fueron difundidas por el propio artista en sus perfiles oficiales, evidenciando la conexión que mantiene con sus fans incluso fuera de los escenarios.

La agenda de presentaciones del artista inicia con un recorrido por diferentes departamentos, combinando eventos públicos y privados. De acuerdo con la información facilitada, Jorge Iván Díaz arrancará su reencuentro este sábado 10 de octubre en Barrancas, La Guajira, seguido por una presentación el domingo 11 en Guáimaro, Magdalena. Luego, el sábado 17 tendrá un compromiso privado en Cartagena y, posteriormente, actuará el 1 de noviembre en El Bagre, Antioquia.

Esta gira antecede el lanzamiento en vivo de su próxima producción discográfica, denominada ‘El Pluma Blanca’. En particular, el itinerario incluye las fechas reprogramadas para los conciertos del estreno: el viernes 20 de noviembre será el turno de Barranquilla y, al día siguiente, el sábado 21, Riohacha recibirá el show en el estadio Federico Serrano Soto. Según comunicó la organización CH Eventos, los boletos adquiridos para la fecha inicial del espectáculo en Riohacha seguirán siendo válidos. Finalmente, Díaz cerrará el mes con una presentación privada el 28 de noviembre en Barranquilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la recuperación de Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz tras su accidente en Agustín Codazzi?

Luego del accidente sufrido en Agustín Codazzi, Cesar, Jorge Iván Díaz debió enfrentar un proceso de recuperación a raíz de fracturas en la tibia y el tobillo. De acuerdo con la información compartida por el propio artista en sus redes sociales, este periodo estuvo marcado por la ausencia de presentaciones, persevarancia y el respaldo constante de sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo, afecto y oraciones durante los días de recuperación.

¿Cuándo y dónde será el lanzamiento en vivo de ‘El Pluma Blanca’ de Churo Díaz?

Según lo confirmado por la organización CH Eventos, el lanzamiento en vivo del disco ‘El Pluma Blanca’ iniciará el viernes 20 de noviembre en Barranquilla. El sábado 21 de noviembre, el espectáculo se llevará a cabo en el estadio Federico Serrano Soto de Riohacha, donde las boletas compradas previamente conservan su validez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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