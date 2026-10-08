Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada y la mañana de este jueves 8 de octubre, dos alertas relacionadas con posibles elementos explosivos activaron la preocupación de residentes en Barranquilla y Soledad, Atlántico. Aunque la información inicial generó temor, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que se hayan hallado artefactos explosivos en ambos casos. Según reportó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el primer hecho se presentó en el sur de la ciudad, específicamente en la intersección de la avenida Murillo con la Circunvalar, cerca del estadio Metropolitano y en una zona limítrofe con el municipio de Soledad.

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En ese punto, ciudadanos reportaron la presencia de un cilindro y una bandera que hacía alusión al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante la posible amenaza, agentes acordonaron el sector y prohibieron temporalmente el paso de peatones y vehículos para garantizar la seguridad. La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, confirmó posteriormente que, tras un minucioso análisis realizado por el equipo especializado, se pudo establecer que el cilindro y la bandera no contenían explosivos de ningún tipo. Tras concluir las labores de inspección, la movilidad fue normalizada en el cruce vial.

La investigación sobre el responsable de haber dejado los elementos continúa activa. De acuerdo con las autoridades, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron identificar que aproximadamente a las 4:15 de la madrugada un hombre, en compañía de otra persona, llegó al sector y abandonó los objetos. El caso fue asumido por el equipo de investigación de la Policía para esclarecer los móviles y posible procedencia de los implicados.

Más tarde, se registró una segunda alerta en la vía de acceso a la Terminal de Transportes de Soledad, donde la Policía también intervino tras recibir el reporte de un objeto abandonado. Al cierre de la información suministrada, no se había confirmado la naturaleza del objeto ni su potencial peligrosidad. Tampoco se estableció vinculación con algún grupo armado en este segundo evento. Por ello, es impreciso afirmar que hubo dos explosivos o bombas detectados durante la jornada. La única verificación concreta fue la realizada en el primer caso, donde se descartó la presencia de material explosivo. En ambos escenarios, las autoridades solicitan a la ciudadanía evitar difundir información no confirmada que pueda aumentar el miedo en la zona metropolitana. La investigación permanece abierta y, de acuerdo con la Policía, se mantiene la alerta mientras se esclarecen los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió realmente con las alertas de explosivos en Barranquilla y Soledad?

Durante la mañana y madrugada se registraron dos alertas por posibles elementos explosivos, pero hasta ahora solo se ha confirmado la inexistencia de artefactos en el primer caso, sucedido en Barranquilla. La Policía Metropolitana descartó la presencia de explosivos tras revisión especializada y en el caso de Soledad no se había establecido aún la naturaleza del elemento abandonado, según información oficial.

¿Por qué surgió la preocupación sobre presuntos explosivos en Barranquilla y Soledad?

La aparición de objetos como un cilindro y una bandera alusiva al ELN en el primer caso, y de otro elemento abandonado en Soledad, generó temor entre la comunidad. Sin embargo, la intervención de las autoridades permitió descartar la presencia de explosivos en la avenida Murillo con Circunvalar, e investigan si existe alguna relación entre los dos hechos, recomendando siempre no difundir rumores o imágenes no verificadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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