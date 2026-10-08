Por: EL PILON SA

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En una acción que requirió coordinación y rapidez, las autoridades lograron impedir el robo de 58 cabezas de ganado en zona rural del departamento de Cesar, específicamente en el corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento inició cuando se reportó el hurto en una finca de esta área, lo que llevó a la movilización inmediata de unidades de la Policía en Mariangola. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en una primera fase del operativo fueron ubicadas 19 cabezas de ganado. En este punto, las autoridades capturaron a tres personas identificadas como Orlando Cujia, de 31 años; Alfredo Ochoa, de 34 años, y Arnulfo Tobías, de 43 años. Además, se incautó un camión y una motocicleta que presuntamente fueron utilizados para el traslado inicial de estos semovientes —término técnico para referirse a animales de ganadería—.

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Mientras se desarrollaba esta operación, en un procedimiento paralelo y casi simultáneo en el municipio de Bosconia, otros miembros de la Policía interceptaron dos camiones que transportaban las 39 cabezas de ganado restantes. Esta acción permitió la captura de dos personas adicionales y la incautación de los camiones empleados para movilizar el resto de los animales robados.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, resaltó la rapidez y organización con la que actuaron los uniformados. Destacó además que “la coordinación desplegada permitió recuperar la totalidad de los semovientes, evitar su salida de la zona y poner a disposición de la autoridad competente a los implicados”. Así, gracias a la ofensiva policial, se logró la detención de cinco presuntos responsables y la recuperación total de los animales. Tanto los capturados como los cuatro vehículos incautados y el ganado recuperado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que se adelanten las actuaciones judiciales que permitan esclarecer las responsabilidades individuales.

Desde la perspectiva de las autoridades, este operativo es un ejemplo de actuación efectiva para la protección del sector ganadero en la región y un paso importante para contrarrestar delitos que afectan la economía rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el operativo policial para frustrar el robo de ganado en Cesar?

El operativo policial en Cesar comenzó tras el reporte inmediato de un hurto en una finca de Mariangola, lo que activó la rápida reacción de las autoridades. Se recuperaron primero 19 animales y se capturaron a tres personas en esa zona. Posteriormente, otros dos sospechosos fueron detenidos en Bosconia cuando las autoridades interceptaron dos camiones que transportaban el resto del ganado robado. En total, cinco personas fueron capturadas y cuatro vehículos incautados, junto con la recuperación de la totalidad del ganado.

¿Qué significa el término “semovientes” en el contexto de ganadería?

En el ámbito de la ganadería, el término “semovientes” se utiliza para referirse específicamente a los animales domésticos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como el ganado vacuno, ovino o porcino. En este caso, hace referencia precisamente a las cabezas de ganado robadas y recuperadas durante los operativos en Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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