Por: EL PILON SA

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La llegada de las lluvias al centro y norte del Cesar ha generado cierto optimismo entre los ganaderos por los brotes de vegetación que empiezan a aparecer en los potreros. Sin embargo, este incipiente verde aún no soluciona la crisis de alimentación para el ganado que dejó el largo periodo de escasez. Como relatan productores de Mariangola, Bosconia y Becerril en entrevistas recogidas por EL PILÓN, la falta de humedad en los suelos y la presión continua sobre los pastos que apenas nacen mantienen en alerta a quienes dependen de la ganadería para su subsistencia.

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Rafael Rumbo, productor en la zona rural de Mariangola, comenta que las lluvias recientes son puntuales y llegan después de una sequía prolongada que ha complicado el desarrollo de pasturas suficientes. Explica que lo poco que brota es consumido de inmediato por el ganado necesitado. En sus palabras: “Lo poco que puede retoñar, como no hay pasturas, el ganado lo arrasa nuevamente por su necesidad de supervivencia”. De acuerdo con su testimonio, mantener abiertos varios potreros es una estrategia para ampliar la búsqueda de alimento, pero dificulta que las áreas se recuperen del desgaste anterior.

Por su parte, Eudes Garzón, ganadero en Bosconia, describe el fenómeno como “desiertos verdes”: terrenos donde hay brotes nuevos, pero sin la capacidad de alimentar a todo el hato. Señala que la preocupación no se centra solamente en los animales que mueren, sino en los que quedan débiles tras el verano y requieren tiempo y recursos para recuperarse.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha informado que, aunque se mantienen condiciones asociadas al fenómeno de El Niño —evento climático caracterizado por alteraciones en la cantidad de precipitaciones— esto no implica la ausencia total de lluvias. Sin embargo, anticipa para octubre precipitaciones inferiores a las normales en diversos sectores del Caribe, incluido el norte de Magdalena y Cesar, lo que agrava la situación de los productores.

En este contexto, muchos ganaderos han optado por vender cabezas de ganado antes de enfrentar la pérdida total por inanición. Rumbo relata que “animales que son para producir, para aprovecharlos, toca venderlos para sacrificio para que no se mueran”, reflejando así la presión económica al verse forzados a negociar en condiciones poco favorables y sin garantías de recuperación a corto plazo.

Proyectos alternativos, como el uso de hojas de yuca, sales mineralizadas y bebederos artesanales han sido implementados por productores como Mario Muñoz en Becerril para mantener a los animales. Sin embargo, reconocen que los bovinos no están en condiciones óptimas y la necesidad urgente es garantizarles comida suficiente.

Respecto a los precios en el mercado, los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que la carne de res aumentó 0,74 % en septiembre a nivel nacional. Adicionalmente, boletines como el del SIPSA han registrado caídas en los precios mayoristas de algunos productos derivados, pero esta situación responde a dinámicas regionales específicas y no a una mejoría homogénea en la cadena de suministros.

La recuperación de los animales es incierta, pues no existe un plazo fijo; depende de factores como la raza, el estado del bovino y la calidad del alimento disponible. Según Rumbo, hoy el esfuerzo se orienta a “tener alimento disponible para salvaguardar la vida de ellos”, mientras llega una solución estructural que les permita superar esta crisis.

¿Por qué los productores de Cesar venden ganado antes de que termine la recuperación de los pastos?

De acuerdo con testimonios recogidos por EL PILÓN, los productores se ven obligados a vender parte de su ganado porque los brotes recientes no satisfacen las necesidades alimenticias del hato y los costos de comprar y transportar comida son insostenibles. La urgencia económica y el riesgo de que los animales mueran por la falta de pastos los lleva a venderlos, incluso si la recuperación de los potreros sigue en proceso.

¿Qué significa tener “desiertos verdes” en las zonas ganaderas del Cesar?

La expresión “desiertos verdes” fue usada por el ganadero Eudes Garzón para describir terrenos donde, a pesar de que hay vegetación emergente posterior a las lluvias, no existe suficiente pasto o alimento para los animales. Es decir, la presencia de algo de verde en el paisaje no se traduce necesariamente en una mejora real para la alimentación del ganado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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