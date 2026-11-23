Por: VALORA ANALITIK

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Cualquier anuncio del Gobierno sobre las normas laborales genera expectativa entre trabajadores y empresas. Una modificación en las reglas de contratación, tercerización o protección frente al acoso puede cambiar la manera en que se organizan las relaciones de trabajo, las obligaciones de los empleadores y los procedimientos que deben seguir las compañías a la hora de gestionar contratos.

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Ese escenario está nuevamente sobre la mesa en Colombia. El Ministerio del Trabajo revisa ocho decretos expedidos entre 2025 y 2026, con propuestas que incluyen derogar dos normas y modificar otras seis. Los asuntos bajo análisis abarcan desde la tercerización laboral y los pactos colectivos hasta los protocolos contra el acoso y las facultades de los inspectores de trabajo.

Aunque estos cambios podrían tener efectos en la forma en que las empresas gestionan sus contratos y procedimientos internos, hay una precisión importante para los trabajadores: los proyectos todavía no equivalen a nuevas normas y las disposiciones vigentes deben seguir cumpliéndose mientras no se expidan los cambios definitivos.

La revisión responde a cuestionamientos jurídicos del Ministerio, que considera que algunas disposiciones podrían exceder las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Entre los puntos identificados aparecen sanciones que podrían superar hasta 50 veces los límites previstos legalmente y atribuciones a inspectores de trabajo sobre asuntos que, según la cartera, corresponderían a los jueces.

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Contratos laborales y la tercerización, entre principales cambios que gobierno De la Espriella

En Colombia, las empresas pueden contratar servicios con terceros o personas independientes mediante contratos de prestación de servicios. Esta modalidad es legal siempre que exista autonomía en la ejecución de las actividades y no se utilice para ocultar una relación laboral. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece que hay contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal del servicio, una remuneración y la subordinación.

Además, el artículo 34, modificado por la Ley 2466 de 2025, contempla que una empresa puede responder solidariamente por salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas a trabajadores de sus contratistas, cuando se cumplen las condiciones previstas en la norma.

En la práctica, una compañía puede contratar a un contador independiente para que realice una auditoría y entregue resultados con autonomía sobre cómo desarrollar el trabajo. Lo que no puede hacer es vincularlo mediante un contrato de prestación de servicios y, al mismo tiempo, exigirle que cumpla un horario fijo, permanezca en sus instalaciones y reciba órdenes permanentes como cualquier empleado.

En ese escenario podrían existir elementos de una relación laboral, aunque el contrato esté denominado como prestación de servicios. La misma distinción aplica a la tercerización: contratar a otra empresa para desarrollar una actividad está permitido, pero no utilizarla como intermediaria para desconocer los derechos laborales o encubrir la subordinación de los trabajadores.

El cambio que prepara el Gobierno está relacionado con las reglas reglamentarias para vigilar y sancionar estas prácticas. El proyecto propone derogar el Decreto 581 de 2026, que estableció criterios para identificar posibles casos de tercerización e intermediación laboral ilegal, y modificar disposiciones sobre las sanciones aplicables a empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado.

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Si se expide, cambiaría ese marco de vigilancia y control; sin embargo, no eliminaría las obligaciones del Código Sustantivo del Trabajo ni convertiría en legales los contratos que encubran relaciones laborales. Es decir, las empresas podrían seguir contratando servicios externos, pero tendrían que respetar los derechos de quienes trabajan y las condiciones que establece la ley.

Cambios en las reglas sobre acoso laboral, violencia y discriminación de los trabajadores

Otro de los asuntos que podría modificarse está relacionado con las medidas para prevenir y atender el acoso laboral, la violencia y la discriminación en los espacios de trabajo. El proyecto que modifica el Decreto 1040 mantendría las obligaciones de prevención y atención, pero eliminaría algunas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, solamente pueden establecerse mediante una ley.

En términos prácticos, esto significa que las empresas que actualizaron recientemente sus protocolos internos tendrían que revisar qué procedimientos dependen de las disposiciones reglamentarias que están bajo análisis y cuáles deben mantenerse porque tienen respaldo directo en la legislación.

La revisión no supone que desaparezcan las obligaciones de prevenir y atender situaciones de acoso. La discusión se concentra en el alcance de determinadas reglas y en la posibilidad de que el Gobierno haya regulado aspectos que deben ser definidos por el legislador.

Pactos colectivos también podrían tener modificaciones

Los pactos colectivos son otro de los temas incluidos en los proyectos. El Gobierno plantea derogar el Decreto 992 y regresar al procedimiento establecido en el Código Sustantivo del Trabajo para realizar el depósito de estos acuerdos.

No obstante, las restricciones legales sobre su celebración y las garantías relacionadas con la asociación sindical continuarían vigentes. Por eso, las modificaciones propuestas no deben interpretarse como una eliminación de las reglas que protegen la libertad sindical.

El eventual cambio tendría especial importancia para empresas que cuentan con sindicatos, pactos colectivos o procesos de negociación. Estas organizaciones tendrían que identificar cuáles de sus procedimientos dependen específicamente del decreto que se propone eliminar y cuáles se encuentran establecidos directamente en la ley.

La revisión también incluye las facultades de los inspectores de trabajo. El proyecto mantendría la posibilidad de que estos funcionarios adopten medidas preventivas cuando identifiquen situaciones de riesgo, pero establecería condiciones para su aplicación.

En particular, las medidas tendrían que estar debidamente motivadas, ser temporales y revisables, además de respetar los recursos previstos en la ley. Para los empleadores, este punto refuerza la importancia de mantener documentación actualizada y procedimientos claros para atender visitas, requerimientos o actuaciones de las autoridades laborales.

María Camila Ortiz, de KPMG en Colombia, explicó que las compañías deben distinguir entre las obligaciones que tienen origen legal y los procedimientos específicos que podrían cambiar si se aprueban los proyectos: “Que una norma reglamentaria esté siendo revisada no elimina las obligaciones legales que existen detrás de ella. El ejercicio para las compañías consiste en separar aquello que permanece vigente por mandato de la ley de los procedimientos específicos que podrían modificarse”, señaló.

Otros cuatro asuntos de los trabajadores también están bajo revisión del gobierno De la Espriella

Los ocho proyectos no se limitan a los cuatro frentes anteriores. También incluyen propuestas relacionadas con la seguridad social de los repartidores de plataformas digitales, la protección frente al despido de víctimas de acoso sexual, el trabajo doméstico y las condiciones laborales de periodistas y comunicadores.

Por esta razón, el impacto de los eventuales cambios dependerá de la actividad económica de cada compañía, su modelo de contratación y las características de su planta de personal.

Una empresa que contrata servicios de terceros, por ejemplo, podría tener que revisar principalmente sus contratos de tercerización. En cambio, una organización con procesos de negociación colectiva tendría que prestar especial atención a las disposiciones sobre pactos colectivos.

La revisión también representa un asunto de interés para los trabajadores de plataformas digitales y para quienes desarrollan actividades domésticas o periodísticas, aunque los detalles concretos dependerán del contenido definitivo de cada decreto.

Los ocho proyectos fueron publicados para recibir comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026. Esto significa que, una vez terminado ese periodo, el Gobierno puede evaluar las observaciones recibidas y definir si expide las normas, modifica su contenido o descarta alguna de las propuestas.

KPMG recomendó a las compañías elaborar una matriz de impacto regulatorio para identificar qué contratos, protocolos y procedimientos podrían verse afectados. La herramienta permitiría separar tres escenarios: obligaciones que se mantienen porque están establecidas en la ley, procedimientos que podrían cambiar si se aprueban los proyectos y controles internos que conviene conservar para gestionar riesgos.

“El riesgo está en los dos extremos: modificar procesos con base en proyectos que todavía no son normas o no hacer ningún análisis hasta que los nuevos decretos entren en vigor. Una revisión preventiva permite mantener el cumplimiento actual y, al mismo tiempo, estar preparados para implementar rápidamente los ajustes que finalmente sean aprobados”, concluyó Ortiz.

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