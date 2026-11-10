Llegar a la edad de jubilación sin completar las semanas exigidas es una de las preocupaciones de miles de trabajadores en Colombia. Ante esa situación, algunos se preguntan si pueden pagar por los periodos que les faltan para obtener la pensión antes de tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grupo de pensionados celebran por decisión de Corte Suprema; recibirán indemnización)

La diferencia está en el origen de los aportes que aparecen pendientes. No es lo mismo haber dejado de cotizar durante una etapa en la que no se trabajó que haber cumplido una actividad laboral y descubrir que esos pagos nunca llegaron al sistema pensional.

Esta distinción es importante porque existen procedimientos para corregir periodos en los que hubo una obligación de aportar, pero las cotizaciones no se hicieron. La alternativa, por tanto, no consiste en adquirir semanas adicionales sin respaldo laboral, sino en conseguir que la historia pensional refleje los tiempos que realmente correspondían.

Lee También

¿Se pueden comprar semanas de pensión para jubilarse más rápido?

En Colombia no está permitido pagar por semanas que nunca se cotizaron y que tampoco corresponden a un periodo laboral en el que existiera la obligación de realizar aportes.

Lo que sí contempla la normativa es la posibilidad de corregir omisiones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona trabajó durante determinado tiempo, pero su empleador no pagó las cotizaciones correspondientes, o cuando un trabajador independiente debía realizar aportes y estos quedaron pendientes.

Andrés Mauricio Velasco explicó a La FM que el procedimiento permite ponerse al día con los periodos en los que se omitieron cotizaciones, pero no inventar tiempos laborales para alcanzar el requisito de pensión.

La diferencia también tiene consecuencias legales. Según advirtió el presidente de Asofondos, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Dian realizan controles para detectar irregularidades relacionadas con la incorporación artificial de semanas a las historias laborales.

¿Cómo puede recuperar las semanas que no aparecen en su historia laboral?

El primer paso es revisar el registro de cotizaciones y establecer por qué determinados periodos no aparecen. Si la persona trabajó durante esos meses o años, debe reunir los documentos que permitan demostrar la relación laboral o la actividad económica que desarrollaba.

En el caso de los trabajadores dependientes, puede ocurrir que una empresa haya incumplido su obligación de pagar los aportes. Ante esa situación, el afiliado puede solicitar una explicación al antiguo empleador y acudir al Ministerio del Trabajo si necesita orientación para reclamar los periodos pendientes.

Para los independientes también existe la posibilidad de normalizar cotizaciones omitidas mediante cálculos actuariales. Este procedimiento permite establecer el valor que debe pagarse para cubrir los aportes correspondientes a periodos en los que existía la obligación de cotizar.

La FM explicó que los afiliados pueden consultar la plataforma Soy Actuario para calcular el valor de esos aportes. No obstante, el trámite exige demostrar que los periodos corresponden a una actividad real y que existía el deber de realizar las cotizaciones.

¿Qué trabajadores pueden acogerse al régimen de transición pensional?

Otra condición que deben revisar quienes están cerca de la jubilación es si cumplen los requisitos para permanecer bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, a través del régimen de transición de la reforma pensional.

Según explicó el presidente de Asofondos a La FM, los requisitos de semanas cotizadas para esta condición son 750 en el caso de las mujeres y 900 para los hombres, acumuladas antes del primero de abril de 2025.

Cumplir con ese número de semanas es uno de los criterios para acceder al régimen de transición, pero no significa que cualquier persona pueda comprar los aportes que le hagan falta para alcanzarlo. La historia laboral debe demostrar que las cotizaciones corresponden a periodos efectivamente trabajados y reconocibles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.