Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La reciente reunión, encabezada por la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero Pérez, convocó a representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia y Colpensiones. Este encuentro tuvo como objetivo fundamental analizar la situación prestacional de CAXDAC (Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles) y establecer parámetros técnicos y jurídicos para evaluar las solicitudes presentadas por la propia entidad, de acuerdo con información oficial del Ministerio del Trabajo.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los temas centrales abordados fue la petición elevada por CAXDAC para que se le autorice el uso de los rendimientos generados por sus reservas pensionales. Sobre este punto, el Gobierno mantuvo su posición ya expuesta por los entes de control y sustentada en el artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994. Este artículo es claro al establecer que los fondos de reserva y los intereses o rendimientos que estos generen solo pueden destinarse al cumplimiento de las obligaciones legales referentes a pensiones. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo recalcó que dichos recursos quedan impedidos para ser utilizados con otros propósitos, como por ejemplo, el pago de comisiones de administración que no estén debidamente reguladas.

La viceministra Elianne Forero Pérez subrayó al finalizar la jornada que la preservación de los recursos pensionales constituye la máxima prioridad del Gobierno en esta coyuntura de CAXDAC. “Estamos escuchando a la entidad y evaluando de manera rigurosa la situación de CAXDAC, pero actuamos con estricto apego a la ley y a la Constitución: las reservas pensionales no se pueden tocar para fines no autorizados”, expresó Forero, citada por el Ministerio del Trabajo.

Todo este debate ocurre simultáneamente con el avance de la migración de los afiliados de CAXDAC hacia Colpensiones, proceso que busca garantizar la continuidad y protección de los derechos de los trabajadores pertenecientes al sector aeronáutico. Sobre este asunto, la viceministra Forero agregó que el Gobierno está comprometido con que dicho traslado se realice de manera ordenada, articulada y sin perjuicio para los afiliados, en un esfuerzo conjunto entre varias entidades estatales.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo aseguró que mantendrá su apoyo institucional a lo largo de todo el proceso, procurando la transparencia y el uso correcto de los recursos, así como la puntualidad en el pago de las mesadas a los aviadores civiles del país. Por ahora, la directriz del Gobierno es no permitir la utilización de los rendimientos de las reservas pensionales con fines distintos a los originalmente designados por la ley.

¿Cuál es la postura actual del Gobierno colombiano sobre el uso de los rendimientos de las reservas pensionales de CAXDAC?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la posición del Gobierno es clara: los rendimientos originados en las reservas pensionales de CAXDAC solo pueden utilizarse para atender las obligaciones legales relacionadas con el pago de pensiones. No está permitida su destinación a otros conceptos, como comisiones administrativas no reguladas, conforme al artículo 3 del Decreto Ley 1283 de 1994.

¿Por qué se está haciendo la migración de los afiliados de CAXDAC a Colpensiones y cómo garantiza el Gobierno sus derechos?

La migración de los afiliados de CAXDAC a Colpensiones es una medida institucional que busca asegurar la estabilidad del sistema pensional y la protección de los derechos de los aviadores civiles. Según el Ministerio del Trabajo, el proceso se realiza de manera articulada y ordenada para mantener las garantías de los trabajadores y la transparencia en el manejo de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.