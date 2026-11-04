La radicación del proyecto de Ley de Rescate Económico ante el Congreso de la República generó inquietud entre los trabajadores colombianos por las modificaciones que introduce en la liquidación de sus ingresos mensuales. A la discusión sobre el incremento del IVA del 5 % al 19 % para diversos productos de la canasta básica y el mecanismo de devolución tributaria, se suman los cambios en el esquema de cotización a la seguridad social y el reajuste en el impuesto sobre la renta para personas naturales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las proyecciones del gremio Anif, en vocería de su presidente José Ignacio López, los trabajadores con ingresos entre $2 millones y $3 millones no experimentarán modificaciones en sus aportes netos a salud ni en la retención por renta. No obstante, el texto de la reforma contempla tarifas progresivas para los sueldos superiores. En el caso de un salario mensual de $25 millones, el efecto combinado de una mayor tasa de salud y una menor exención tributaria implicará una reducción proyectada de $969.000 en el ingreso neto recibido.

En materia de salud, la iniciativa propone reemplazar la tarifa fija del 4 % a cargo del empleado por una tabla diferencial según el nivel salarial. Quienes perciban entre uno y dos salarios mínimos ($1,7 millones a $3,5 millones) mantendrán el aporte del 4 %, mientras que los ingresos de dos a cuatro mínimos aportarán el 5,5 %. El porcentaje se incrementará gradualmente hasta alcanzar un techo del 8 % para salarios de entre 20 y 25 salarios mínimos, de modo que un trabajador de $25 millones destinará $2 millones mensuales únicamente a la cotización en salud.

En cuanto al impuesto de renta, el proyecto reduce el límite anual de la renta exenta del 25 % de 790 UVT ($41,3 millones en 2026) a 630 UVT (aproximadamente $33 millones). Este reajuste provocará que el beneficio tope se agote a partir de salarios de $12 millones mensuales —frente a los $15 millones actuales—, dejando una porción mayor de los ingresos sujeta a las tarifas marginales que oscilan entre el 9 % y el 39 %, según las bases gravables fijadas en el articulado.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.