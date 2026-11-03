Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella solicitó al Congreso de la República dar trámite urgente e insistente al proyecto de ley de ajuste fiscal, impulsado recientemente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. En la comunicación oficial, citada por El Espectador, se señala que esta petición está amparada por el artículo 163 de la Constitución Política y los artículos 183 y 191 de la Ley 5ª de 1992. El mensaje busca priorizar la discusión de esta iniciativa en la agenda legislativa ante la magnitud de la crisis fiscal y económica que, según el gobierno, enfrenta el país.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el documento, también firmado por el ministro del Interior encargado, Iván Cancino, el presidente tiene la potestad de solicitar que el Congreso tramite con urgencia proyectos esenciales para el Ejecutivo. El mensaje de urgencia e insistencia otorga prelación total al proyecto en el orden del día, excluyendo otros temas hasta que el Congreso tome una decisión al respecto. Según explican los ministros, esta herramienta constitucional es especialmente relevante para iniciativas de impacto económico nacional.

Como lo cita El Espectador, una de las principales consecuencias de esta solicitud es la convocatoria a una sesión conjunta de las comisiones de Senado y Cámara, situación que permite una excepción a la regla de los cuatro debates exigidos, conforme a la interpretación jurisprudencial sobre el principio de consecutividad. De la Espriella, en uso de las facultades que le otorga la ley, solicitó formalmente al Congreso atender la urgencia para avanzar en el trámite del proyecto.

No obstante, la iniciativa ha generado inconformidad en varios sectores del Legislativo, incluidos congresistas oficialistas. De acuerdo con el mismo medio, uno de ellos, el presidente del Senado Honorio Henríquez, afirmó que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero se opone a que implique un aumento adicional de impuestos, en especial para las regiones más vulnerables como la Caribe. Henríquez considera fundamental reducir costos del Estado eliminando cargos y funciones duplicadas antes de tocar el bolsillo de los ciudadanos.

El proyecto contempla una reducción del 15 % en la estructura estatal y propone ajustes en impuestos que impactarían la canasta familiar, enfocando el esfuerzo en disminuir el gasto público. En medio de diferencias públicas con varios actores políticos, el ministro Gómez reiteró la gravedad del contexto fiscal heredado y pidió a los legisladores responsabilidad y seriedad en la discusión, argumentando que se atraviesa la peor crisis económica de la historia reciente.

¿Qué implica el mensaje de urgencia e insistencia del presidente de la Espriella en el trámite legislativo?

El mensaje de urgencia e insistencia da máxima prioridad a la discusión del proyecto de ley en el Congreso, convocando a sesiones conjuntas de comisiones, lo que acelera el proceso y exceptúa obligaciones como los cuatro debates usuales. Esta medida está regulada por la Constitución y la Ley 5ª de 1992, según explicaron los ministros en el documento citado por El Espectador.

¿Cómo afectaría la ley de ajuste fiscal propuesta por el ministro Gómez la economía de los ciudadanos?

La ley de ajuste fiscal plantea reducir la estructura estatal en un 15 % para controlar el gasto público y propone ajustes en impuestos que podrían afectar productos de la canasta familiar. Varios congresistas han mostrado su preocupación justamente por el impacto que tendría en el bolsillo de las y los colombianos, especialmente en regiones vulnerables, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.