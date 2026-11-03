Por: El Espectador

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El expresidente Álvaro Uribe levantó polémica al advertir en su cuenta de X a los miembros del Centro Democrático sobre la entrega de hojas de vida al Gobierno, haciendo un llamado directo al ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Uribe recordó a los congresistas que "no podemos entregar hojas de vida al Gobierno" y solicitó al ministro que no las pida, enfatizando su mensaje al representante Mateo Hidalgo. Este llamado se da en medio del trámite legislativo de la Ley de Rescate Fiscal, presentada por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país.

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Tras la publicación de Uribe, el ministro Gómez respondió señalando que los diálogos con los congresistas se han dado con respeto y sin ninguna exigencia de contraprestación. Gómez afirmó, de acuerdo con las declaraciones recogidas, que ni él ni el Gobierno han solicitado hojas de vida para obtener votos, ni han recibido insinuaciones al respecto de ningún partido, incluido el Centro Democrático. El ministro recalcó que la prioridad es discutir con seriedad la propuesta de ley y buscar soluciones para evitar el colapso fiscal de la República.

El cruce de mensajes evidenció las tensiones internas sobre el manejo de la llamada Ley de Rescate Fiscal. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también del Centro Democrático, expresó su inconformidad con el posible aumento de impuestos contemplado en la ley. Aseguró que si bien es necesario un ajuste fiscal, la medida no debe afectar más los bolsillos de los colombianos, en especial en la Región Caribe. Henríquez abogó por recortar el gasto estatal como vía para superar la crisis, señalando duplicidades y cargos innecesarios dentro del aparato público.

En la misma línea, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, subrayó que el país necesita un Estado “pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos”. Vallejo sostuvo, según el reporte, que la ciudadanía espera una posible reducción o eliminación de impuestos, no su incremento. Por su parte, la senadora María Clara Posada manifestó que no respaldará aumentos para la clase media, pero vio con buenos ojos los recortes al gasto de nómina, contratistas, renta corporativa y gastos no esenciales que incluye la propuesta.

A pesar de que el Centro Democrático fue declarado oficialista durante el inicio del mandato de De la Espriella, la aprobación de la ley en el Congreso sigue siendo incierta. El ajuste fiscal planteado propone reducir el tamaño del Estado en un 15 %, pero contempla cambios tributarios que afectan la canasta familiar, una preocupación que ha despertado rechazo en parte de la bancada uribista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Fiscal?

La postura del Centro Democrático, según declaraciones de sus líderes y senadores, es de respaldo a la reducción del tamaño del Estado y del gasto público, pero con fuerte oposición a cualquier aumento de impuestos, especialmente a la clase media y sectores vulnerables. Consideran que el enfoque debe ser la austeridad y el recorte de duplicidades estatales antes que implementar más gravámenes.

¿Qué significa “entregar hojas de vida” en el contexto político colombiano?

En el contexto político, “entregar hojas de vida” se refiere a la práctica en la que parlamentarios presentan candidatos para cargos públicos a cambio de favores o apoyo legislativo, lo cual se asocia con el clientelismo, una forma de corrupción en la administración estatal. Esta expresión fue utilizada por Álvaro Uribe para advertir sobre conductas poco transparentes en el trámite de la nueva ley fiscal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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