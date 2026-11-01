Por: El Espectador

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Salvación Nacional y Defensores de la Patria, dos colectividades políticas de derecha en Colombia, han consolidado su estrategia para afrontar las elecciones territoriales de 2027 en el país. Estas fuerzas, lideradas respectivamente por el senador Enrique Gómez y el presidente Abelardo de la Espriella, buscan conformar lo que podría convertirse en el partido de derecha pura más fuerte del escenario nacional, con la clara intención de desafiar la hegemonía del Centro Democrático. De acuerdo con información revelada por Revista Semana y confirmada por El Espectador, la alianza ya solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proceso de fusión para presentarse como una sola fuerza política en los próximos comicios.

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La documentación radicada ante el CNE plantea que Salvación Nacional absorbería a Defensores de la Patria, que logró recientemente su reconocimiento oficial luego de los resultados en segunda vuelta presidencial, donde De la Espriella recibió un respaldo de 12,9 millones de sufragios. El aval definitivo otorgado por el CNE no fue impugnado, pues el Consejo de Estado rechazó la suspensión de la personería jurídica del nuevo partido. Por otra parte, Salvación Nacional convocó una asamblea general programada para el 6 de noviembre, donde se prevé tratar la posible integración definitiva.

No obstante, la historia no incluye al movimiento Creemos de Federico Gutiérrez. Aunque existieron diálogos para conformar un solo partido, fuentes citadas por El Espectador aseguraron que prefieren esperar decisiones pendientes del CNE antes de formalizar una unión, aunque no descartan alianzas puntuales en regiones estratégicas como Antioquia en las elecciones de 2027.

De prosperar la fusión, Salvación Nacional podría modificar símbolos e incorporar los emblemas y colores que identificaron a De la Espriella, sin perder el respeto hacia el legado de Álvaro Gómez Hurtado. Este último fundó el partido en los años 90, pero su asesinato impidió que perdurara en la vida política. Actualmente, el presidente De la Espriella ha manifestado su admiración por Gómez Hurtado, reflejada en varios actos y en la visibilidad de la obra "Soy Libre", escrita por el líder conservador en 1988 tras su secuestro por el grupo M-19.

La reconfiguración del espectro político de derecha continúa. A las pugnas entre Salvación Nacional, Defensores de la Patria y el Centro Democrático, se suma el nacimiento del Partido Republicano a cargo de la exsenadora María Fernanda Cabal, producto de la transformación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Esto imprime una mayor competencia en la disputa por el liderazgo de la derecha colombiana de cara a 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso de fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria en el CNE?

La solicitud de fusión fue presentada formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, donde Salvación Nacional busca absorber a Defensores de la Patria. El trámite recayó en el despacho del magistrado José Antonio Parra, y la decisión podría definirse próximamente en la asamblea general de Salvación Nacional, prevista para noviembre. Este proceso permitiría que ambas fuerzas concurran unidas en las elecciones territoriales de 2027.

¿Qué representa el legado de Álvaro Gómez Hurtado para Salvación Nacional?

El respeto al legado de Álvaro Gómez Hurtado es un punto central en los acuerdos de esta fusión. Gómez Hurtado fundó Salvación Nacional en los años 90, y la colectividad rinde homenaje al líder asesinado, cuyo pensamiento y obra política, como el libro "Soy Libre", son resaltados y promovidos por los actuales líderes del partido y por el presidente Abelardo de la Espriella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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