Por: El Espectador

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El proyecto de Ley de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado una intensa discusión en el Congreso de Colombia, según reporta El Espectador. La propuesta contempla recortes estatales y la modificación de los esquemas tributarios del país, elementos que han sido evaluados con lupa tanto por los partidos de gobierno como por la oposición. El Centro Democrático, uno de los partidos de gobierno, se ha mostrado dividido: respalda la necesidad de reducir el tamaño del Estado, pero rechaza cualquier tipo de aumento en los impuestos, una posición reiterada por varias de sus figuras principales.

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Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro del Centro Democrático, subrayó que si bien la ley de ajuste fiscal es necesaria, debería evitar sobrecargar el bolsillo de los colombianos con nuevos gravámenes, especialmente en la Región Caribe. El congresista insistió en la urgencia de disminuir los costos estatales, señalando la duplicidad de funciones y puestos innecesarios como un área prioritaria para el recorte.

En la misma línea argumentativa, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, expresó que la colectividad defiende un estado de tamaño reducido y bajos impuestos. Recalcó que su bancada solo respaldaría medidas que reduzcan o eliminen impuestos para favorecer el ingreso directo de los ciudadanos, contrario a lo que presuponen los aumentos propuestos. Por su parte, la senadora María Clara Posada respaldó la reducción estatal y los incentivos a la inversión contenidos en la Ley de ajuste fiscal, especialmente la disminución del gasto en nómina, contratación y renta corporativa, pero advirtió que no apoyará ideas que aumenten la carga tributaria para la clase media.

En contraste, los partidos de oposición han manifestado un rechazo frontal al proyecto. El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, criticó especialmente el artículo 7, que entregaría facultades extraordinarias al presidente para reorganizar la estructura estatal, advirtiendo de un posible despido masivo y privatización de activos estatales. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, señaló que la reforma podría beneficiar a grandes fortunas mediante la reducción de la renta corporativa y la flexibilización del impuesto al patrimonio, mientras que afectaría a la clase media y sectores vulnerables con la creación de nuevos tramos impositivos. David Racero, de las comisiones económicas del Congreso, remarcó que la inclusión de productos básicos en la lista de bienes gravados con el impuesto al valor agregado (IVA) podría tener graves efectos sociales, ya que dejaría sin protección a alimentos y materias primas esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A quién afecta principalmente el proyecto de Ley de ajuste fiscal en Colombia?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el impacto principal de la Ley de ajuste fiscal recae sobre la clase media y los sectores populares, especialmente debido a los posibles incrementos tributarios y la ampliación de la base gravable. Además, preocupa el recorte de personal estatal y la mayor tributación de productos de primera necesidad, lo que, según sectores de oposición y parte del oficialismo, podría afectar directamente a millones de colombianos.

¿Qué cambios propone la Ley de ajuste fiscal en impuestos y estructura estatal?

Según el texto citado por El Espectador, la Ley propone eliminar duplicidades y reducir el gasto público mediante una disminución de la nómina estatal y contratistas. En materia tributaria, contempla rebajas progresivas a la renta corporativa y la posible creación de nuevos impuestos para las personas naturales, así como la inclusión de más productos en el rango de bienes gravados con IVA, lo que podría impactar precios e ingresos familiares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.