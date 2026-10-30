Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal, según lo destaca el portal 90 Minutos, es uno de los indicadores económicos más relevantes para la economía de Colombia, ya que define cuánto vale el peso colombiano frente a monedas extranjeras, siendo el dólar estadounidense el principal punto de comparación. Esto se debe a que la mayor parte de las transacciones internacionales, así como operaciones de inversión y financiamiento con otros países, se realizan tomando como base esta divisa.

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En términos prácticos, este indicador señala las condiciones exactas del mercado: ¿cuántos pesos colombianos son requeridos para adquirir un solo dólar? La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias directas y determinantes en la cotidianidad económica del país, desde el precio de las importaciones y exportaciones hasta la inflación y el poder adquisitivo de la ciudadanía.

De acuerdo con información de 90 Minutos, los movimientos en la tasa de cambio se reflejan principalmente en dos fenómenos económicos: depreciación y apreciación. Cuando la tasa de cambio nominal incrementa, esto indica una depreciación del peso colombiano. En otras palabras, la moneda nacional pierde valor y quienes necesitan dólares deben pagar más pesos por cada unidad, lo que encarece los productos importados y puede influir en el costo de vida. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se produce una apreciación del peso, manifestando un fortalecimiento temporal; así, menos pesos bastan para comprar un dólar, abaratando los productos extranjeros e impactando la competitividad de los exportadores colombianos.

Para monitorear y publicar oficialmente estos valores, el sistema financiero del país utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con la explicación de 90 Minutos, la TRM es definida como el promedio aritmético simple de las tasas negociadas en todas las compras y ventas de dólares efectuadas por diversas entidades vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un dato clave es que, para que las operaciones se tengan en cuenta al calcular esta tasa, tanto la entrega de pesos como de dólares debe realizarse el mismo día.

Finalmente, según la última información de 90 Minutos, la tasa representativa del mercado indica que un dólar equivale a 3.166,91 pesos colombianos, resumiendo el estado actual de la relación entre ambas monedas.

¿Qué es la tasa representativa del mercado (TRM) en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es un indicador que refleja el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares contra pesos, según datos de 90 Minutos. Es calculada tomando las transacciones realizadas por distintas entidades financieras y solo se incluyen aquellas cuyo pago en ambas monedas ocurre el mismo día.

¿Cómo afecta la tasa de cambio del dólar al peso colombiano y a la economía nacional?

De acuerdo con lo expuesto por 90 Minutos, cualquier variación en la tasa de cambio incide directamente en la economía nacional. Si la tasa sube, conlleva una depreciación del peso, lo que encarece las importaciones. Si baja, el peso se aprecia, abaratando los productos extranjeros, aunque esto puede perjudicar a los exportadores colombianos al reducir la competitividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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