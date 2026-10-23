Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal representa un indicador fundamental para la economía colombiana, ya que fija el valor del peso en comparación con monedas extranjeras, en especial el dólar estadounidense. Dicha moneda es protagonista en la mayoría de las transacciones, inversiones y procesos de financiamiento que Colombia mantiene con otros países, lo cual la convierte en el referente principal para calcular la tasa de cambio nacional. Así, este índice determina cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un solo dólar, reflejando de manera directa la relación entre las dos monedas.

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De acuerdo con la información suministrada, la tasa de cambio nominal es enfocada en indicar de forma concreta el número de pesos que se requieren para comprar un dólar. Un aspecto clave de este indicador es su impacto instantáneo sobre la economía: si la tasa de cambio aumenta, esto significa que el peso colombiano se deprecia frente al dólar. Expresado en términos sencillos, los ciudadanos y empresarios deben desembolsar más pesos por cada dólar, haciendo que la importación de bienes y servicios resulte más costosa. Por el contrario, cuando la tasa de cambio disminuye y el peso se aprecia, se necesita una menor cantidad de pesos para la misma cantidad de dólares. Esto puede abaratar los productos importados, aunque también podría afectar la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus productos se encarecen en el exterior.

Para la medición oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la descripción del procedimiento, la TRM equivale al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las operaciones de compra y venta de dólares versus pesos realizadas en entidades vigiladas. Estas entidades incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es indispensable que estas transacciones se liquiden el mismo día de la negociación para ser incluidas en el cálculo de la TRM. Actualmente, se informa que un dólar equivale a 3.185,01 pesos colombianos (cifra tomada del reporte).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa representativa del mercado en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas surgidas de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano, realizadas el mismo día por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex.

¿Cómo afectan la depreciación y la apreciación del peso colombiano a las importaciones y exportaciones?

Cuando el peso se deprecia frente al dólar, las importaciones se encarecen, pues se requiere más moneda local para adquirir productos extranjeros. Por el contrario, en un escenario de apreciación del peso, importar resulta más barato, pero los exportadores pueden perder competitividad, ya que sus productos se encarecen en los mercados internos y externos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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