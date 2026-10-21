Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es esencial para comprender la salud económica de Colombia, pues determina cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir una divisa extranjera. Según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, la referencia principal para calcular esta tasa es el dólar estadounidense, una moneda dominante en la mayoría de operaciones comerciales, de inversión y financiamiento internacional que realiza el país.

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En términos concretos, este indicador señala de manera directa la cantidad de pesos que necesita usted para tener un solo dólar en su poder. Este valor no solo facilita el comercio internacional, sino que también es fundamental para quienes hacen inversiones o transacciones financieras en el exterior.

Las fluctuaciones de la tasa de cambio nominal generan un impacto inmediato en la economía nacional, reflejando situaciones de depreciación o apreciación del peso colombiano. Una depreciación ocurre cuando el valor de la moneda local disminuye frente al dólar, obligando a consumidores y empresas a gastar más pesos por cada unidad de dólar. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este escenario encarece las importaciones y puede elevar el costo de vida, pues muchos bienes y servicios dependen de productos traídos del exterior. Por el contrario, una apreciación ocurre cuando el peso se fortalece, permitiendo gastar menos pesos por cada dólar, lo que facilita la adquisición de bienes extranjeros, pero podría restar competitividad a los productos colombianos destinados a la exportación.

El sistema oficial que mide estas variaciones es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), que representa el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas obtenidas en todas las operaciones de compra y venta de dólares hechos por bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es fundamental que estas transacciones sean pactadas para el cumplimiento de ambas monedas en el mismo día de negociación, requisito indispensable para que sean incluidas en la TRM.

De acuerdo con la información, la tasa representativa del mercado actualmente se ubica en 3.163,76 pesos colombianos por cada dólar, reflejando así el estado del mercado cambiario y su impacto en las operaciones diarias de ciudadanos y empresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la depreciación del peso colombiano frente al dólar a la economía nacional?

La depreciación del peso colombiano implica que se necesita una mayor cantidad de pesos para comprar un dólar, lo que encarece las importaciones y puede aumentar los precios internos de productos y servicios que dependen de insumos provenientes del exterior. Además, afecta directamente a empresas y consumidores que deben comprar moneda extranjera para cumplir sus obligaciones internacionales.

¿Qué significa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja el valor promedio del dólar estadounidense frente al peso colombiano, basado en las transacciones diarias entre entidades vigiladas. Es utilizada como referencia para operaciones comerciales, inversiones y otras transacciones financieras que involucran monedas extranjeras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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