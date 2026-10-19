Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La cotización del tipo de cambio en Colombia comenzó la penúltima semana de octubre extendiendo su sesgo de apreciación y cerró la sesión de este lunes en $3.157,91, registrando un retroceso de $15,09 frente al dato del pasado viernes ($3.173).

Sigue a PULZO en Discover

La divisa abrió en el precio máximo de la jornada en $3.178,90 y mostró una paulatina presión bajista hasta perforar la barrera de los $3.150, tocando un piso intradiario de $3.148.

De acuerdo con el reporte de JP Tactical, la rueda estuvo marcada por flujos ampliamente equilibrados y movimientos contenidos, quedando el par a las puertas de activar su estrategia de compra.

Por su parte, Acciones & Valores señaló que la fortaleza del dólar a nivel global respondió principalmente al debilitamiento de divisas europeas por ruidos políticos en Francia más que a un fortalecimiento estructural del billete verde, lo que permitió que la divisa local mantuviera un desempeño firme ante el impulso sostenido del petróleo Brent por encima de los tres dígitos.

Lee También

Dólar hoy en Colombia: cómo se cotizó este 19 de octubre de 2027

En los mercados cambiarios internacionales, el dólar norteamericano registró avances moderados frente a sus principales pares globales. El índice DXY avanzó un 0,11 % hasta los 101,95 puntos.

Por su parte, las monedas regionales de América Latina exhibieron un desempeño defensivo y presiones moderadas a la baja.

(Vea también: Dólar en Colombia dio buena noticia a los que quieren comprar: así se movió la moneda al cierre)

Petróleo Brent supera los US$110 impulsado por tensiones en el Golfo

En los mercados de materias primas, las cotizaciones del crudo mantuvieron su firmeza y se consolidaron cerca de sus máximos de cuatro semanas.

El petróleo Brent se apreció un 0,25 % para ubicarse en US$110,13 por barril (con negociaciones spot fluctuando alrededor de los US$108,00 tras tomas de ganancias parciales). La referencia WTI avanzó un 0,42 %, cotizando en US$99,44 por barril (sostenido en la zona de los US$101,00).

La prima de riesgo geopolítico continuó respaldando el valor de los energéticos ante los ataques a buques tanqueros en el golfo Pérsico y nuevas ofensivas hutíes hacia Yanbu.

Este contexto opacó el reporte del secretario de Energía de EE. UU. sobre la recuperación del 80 % de los flujos regionales y la controversia política generada por la exención de sanciones emitida por Donald Trump para importar diésel ruso.

Economía colombiana no creció en agosto

En agosto de 2026, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una contracción del 0,04 % frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el DANE, luego de que las actividades primarias (agro y mineroenergéticas) y secundarias (construcción e industria) cayeran más del 3 % y las terciarias (servicios) crecieran apenas un 1,10 %.

Vale la pena recordar que no se registraban cifras negativas en el ISE desde abril de 2025.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,14 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,559 % desde los 12,551 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,957 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,946 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 13,021 %; la jornada anterior en 13,000 %.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.