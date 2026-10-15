Por: VALORA ANALITIK

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Tras haber cerrado ayer en $3.183,80, el dólar abrió en $3.165, moviéndose dentro de la franja baja delimitada por los modelos tácticos a la espera de que el mercado digiera por completo las nuevas presiones inflacionarias desde Estados Unidos.

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JP Tactical Trading señaló que la apertura en $3.165 ubica a la divisa directamente sobre la zona de soporte del modelo táctico diario y sin sorpresas.

A escala global, el índice DXY continúa en fase de consolidación lateral, haciendo respetar un piso técnico clave en los 101,70 puntos. Los analistas advierten que la publicación de nuevos indicadores de precios en EE. UU. agregará volatilidad a la cotización a lo largo de la mañana.

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Mientras el Brent cae un 1,31 % hasta los US$104,67 por barril (con cortes posteriores acelerando las caídas por encima del 2%), el WTI retrocede un 1,07 % hasta los US$94,07 por barril.

Esta moderación responde al contrapeso entre los riesgos de conflicto físico e iniciativas de suministro.

Por un lado, las expectativas de flexibilización en sanciones a buques petroleros ayudan a enfriar las tarifas de transporte; por otro, los mercados incorporan que un entorno prolongado de altas tasas de interés globales terminará resintiendo la demanda final de combustibles.

Todo esto ocurre mientras Estados Unidos evalúa opciones militares de mayor envergadura contra Irán (incluyendo discusiones sobre armamento convencional pesado) y Teherán refuerza la defensa de sus infraestructuras estratégicas, exigiendo el levantamiento del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.

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Se trata del segundo registro más alto del IPP desde noviembre de 2022. Sumado al incremento del IPC de septiembre (que se aceleró al 3,7 % anual y 0,6 % mensual), las presiones en la cadena de suministros refuerzan las apuestas de que la Reserva Federal mantendrá un perfil fuertemente restrictivo o incluso aplicará nuevos incrementos de tasas en sus próximas reuniones.

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