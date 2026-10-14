Por: VALORA ANALITIK

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Tras registrar un precio de cierre de $3.182,50 en la sesión anterior, el dólar abrió en $3.199,50, lo que representa un avance producto del nerviosismo global por los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, los cuales superaron las estimaciones del consenso de analistas.

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La inflación en dicho país subió al 3,7 % anual en septiembre, superando la proyección del mercado que se ubicaba en el 3,6 %. Por su parte, la inflación subyacente también sorprendió al alza al situarse en el 2,6 % frente al 2,5 % esperado.

Este resultado representa el tercer registro de inflación más elevado desde septiembre de 2023, lo que consolida los temores sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y reactiva con fuerza las apuestas sobre una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (FED).

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Por su parte, el índice global del dólar (DXY) continúa respetando con firmeza el nivel de soporte de los 101,70 puntos, mientras que, en la región, las monedas emergentes muestran una presión vendedora extendida, destacando el comportamiento en México, donde la divisa estadounidense mantiene un fuerte impulso técnico.

En el mercado local, la apertura en $3.199,50 anticipa que la tasa de cambio se moverá dentro de los rangos operativos previstos por los modelos tácticos para la sesión, según JP Tactical Trading.

Tensión geopolítica y repunte del petróleo

A la presión monetaria desde Estados Unidos se suma la firmeza de los precios internacionales del crudo, impulsados por el deterioro de la situación geopolítica en Medio Oriente.

Este miércoles, el petróleo Brent avanza un 0,9 %, cotizándose sobre los US$106,60 por barril. Por su parte, la referencia WTI registra un repunte de 1,8 %, alcanzando los US$95,79 por barril.

Los temores se concentran en eventuales disrupciones operativas tras los recientes ataques contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí y las continuas amenazas al tránsito de buques tanqueros por el Estrecho de Ormuz.

Adicionalmente, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el déficit en el mercado global de diésel podría prolongarse hasta el segundo semestre de 2027, afectado por caídas en los inventarios globales y menores flujos desde Rusia y Oriente Medio, lo que mantendrá una fuerte presión sobre los costos de transporte e importación en Latinoamérica y Europa.

Panorama local: Presupuesto de 2027 ya tiene ponencia para segundo debate

En Colombia, los analistas siguen atentos al trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo proyecto de ley ingresa esta semana a las plenarias del Congreso de la República para su segundo debate.

La ponencia mantiene el monto congelado en $634,95 billones (equivalente al 29,9 % del PIB) e incluye ajustes internos acordados entre los ponentes y el Ministerio de Hacienda para recortar el gasto en servicio de la deuda, liberar recursos hacia la inversión para la reactivación económica y ajustar los costos de funcionamiento.

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