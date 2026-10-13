Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal juega un papel esencial dentro de la economía colombiana, pues es el indicador que determina el valor del peso frente a monedas extranjeras. En Colombia, la referencia habitual para este cálculo es el dólar estadounidense, lo que responde al hecho de que la mayoría de las operaciones comerciales, de inversión y de financiamiento internacional se desarrollan con base en esta divisa, según lo informado por 90 Minutos. Así, este parámetro indica cuántos pesos colombianos son necesarios para adquirir un solo dólar, inyectando claridad respecto al costo y la capacidad de compra de la moneda nacional en mercados globales.

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El comportamiento de la tasa de cambio nominal tiene repercusiones directas en diversos sectores económicos y define dos resultados principales: depreciación y apreciación del peso. Cuando la tasa de cambio nominal sube, sucede una depreciación del peso colombiano, pues se requiere entregar una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar. Este efecto encarece las importaciones provenientes del exterior y puede afectar, por ejemplo, a industrias que dependen de insumos adquiridos fuera del país.

En contraste, una disminución en la tasa de cambio nominal implica una apreciación del peso. Es decir, la moneda colombiana se fortalece, pues se necesitan menos pesos para comprar un dólar. Mientras esto facilita el acceso a productos importados al volverlos más asequibles para consumidores y empresas, también puede impactar negativamente la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus productos serán comparativamente más costosos en el mercado internacional.

Para registrar y reportar de forma oficial las oscilaciones del valor del peso frente al dólar, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple resultante de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a moneda legal colombiana. Intervienen en este mercado entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Es crucial que las operaciones computadas para la TRM incluyan pactos de cumplimiento el mismo día.

El valor vigente de la tasa de cambio, según el mismo medio, está así: un dólar equivale a 3.194,44 pesos colombianos, dato clave para quienes necesitan hacer transacciones internacionales o planean actividades comerciales que involucren ambas monedas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es un índice financiero que representa el promedio aritmético de las tasas negociadas en transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos, efectuadas por entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras y otras instituciones vigiladas. Su objetivo es reflejar, de manera oficial, el valor del dólar en Colombia en un momento determinado.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio nominal a las importaciones y exportaciones en Colombia?

La variación de la tasa de cambio nominal incide de manera directa en el costo de las importaciones y la competitividad de las exportaciones colombianas. Una depreciación del peso encarece las importaciones al tener que pagar más pesos por cada dólar, mientras que una apreciación abarata los productos extranjeros pero puede dificultar la venta de productos colombianos en el exterior por el mayor costo relativo de estos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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