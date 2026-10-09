Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es un pilar fundamental en la economía colombiana, ya que permite determinar el valor del peso frente a monedas extranjeras, siendo especialmente relevante su relación con el dólar estadounidense. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta comparativa es la más utilizada debido a que el dólar es la moneda predominante en la mayoría de las transacciones comerciales, de inversión y financiamiento internacional que realiza el país.

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En términos simples, la tasa de cambio nominal indica cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense. Este indicador trasciende lo técnico y repercute de manera directa en el día a día de los ciudadanos y en la estabilidad de la economía nacional.

Las modificaciones en la tasa de cambio nominal se traducen en dos consecuencias clave: depreciación y apreciación. Cuando la tasa de cambio sube, el peso colombiano se deprecia. Esto significa que se necesita una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este fenómeno encarece las importaciones, pues los productos comprados en el exterior requieren más pesos para ser pagados. Por el contrario, cuando la tasa baja, el peso se aprecia, ya que se necesitan menos pesos para comprar un dólar, abaratando así los productos importados pero afectando la competitividad de los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según Noticiero 90 Minutos, esta tasa se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas provenientes de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por moneda colombiana realizadas el mismo día. En este proceso participan los bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Es indispensable que estas transacciones sean de cumplimiento inmediato para que sean incluidas en el cálculo de la TRM. De acuerdo con la cifra proporcionada, en el momento el valor de referencia es: 1 dólar = 3.218,75 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio en Colombia a la economía nacional?

La variación de la tasa de cambio impacta en la economía nacional a través de la depreciación y la apreciación del peso colombiano, tal como explica Noticiero 90 Minutos. La depreciación encarece las importaciones, mientras que la apreciación facilita la compra de productos extranjeros, aunque puede afectar la competitividad de los exportadores.

¿Qué significa la sigla TRM y cómo se calcula en Colombia?

La sigla TRM corresponde a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado en Colombia. Según Noticiero 90 Minutos, la TRM se calcula como el promedio aritmético simple de todas las tasas ponderadas en las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mismo día por entidades financieras supervisadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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