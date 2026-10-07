Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal constituye uno de los principales indicadores económicos en Colombia, ya que permite establecer el valor del peso frente a una divisa extranjera. Esta referencia usualmente se calcula en relación con el dólar estadounidense, dado que esta moneda predomina en la mayoría de las transacciones comerciales, inversiones y operaciones de financiamiento que Colombia mantiene con el resto del mundo. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, el cálculo de esta tasa se basa en la cantidad de pesos necesaria para adquirir un dólar.

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Las fluctuaciones que se presenten en la tasa de cambio nominal provocan efectos directos en la economía del país. De acuerdo con el citado medio, cuando la tasa de cambio nominal aumenta, se da lugar a una depreciación del peso colombiano; en esta situación, el valor de la moneda local disminuye frente al dólar, lo que obliga a que los colombianos tengan que pagar más pesos para acceder a la divisa estadounidense. Esto repercute principalmente en el costo de las importaciones, las cuales se encarecen, y por ende, afecta a consumidores y sectores que dependen de insumos extranjeros.

Por el contrario, si la tasa de cambio disminuye, ocurre una apreciación del peso colombiano. En este contexto, se experimenta un fortalecimiento de la moneda nacional, ya que se necesitan menos pesos para comprar un dólar. Este escenario facilita la adquisición de productos extranjeros, pues resultan más económicos, aunque simultáneamente representa desafíos para los exportadores, quienes pierden competitividad en el mercado internacional debido al encarecimiento de sus bienes y servicios en dólares.

Para cuantificar oficialmente estos movimientos, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De conformidad con la definición citada en la fuente, la TRM se establece como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que surgen de todas las operaciones de compra y venta de dólares a cambio de pesos colombianos, siempre y cuando ambas monedas se negocien y paguen el mismo día. Diversas instituciones vigiladas intervienen en este proceso, entre ellas bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

Según Noticiero 90 Minutos, la más reciente TRM sitúa el valor de un dólar en 3.216,01 pesos colombianos, reflejando el comportamiento actual del mercado cambiario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa representativa del mercado (TRM) en Colombia y cómo se calcula?

La tasa representativa del mercado en Colombia, conocida como TRM, es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a pesos colombianos, negociados para el mismo día. Esta tasa es calculada a partir de operaciones realizadas por bancos comerciales, corporaciones financieras y otras entidades reguladas.

¿Cómo afectan la depreciación y apreciación del peso colombiano a la economía del país?

La depreciación del peso incrementa la cantidad de pesos requeridos para obtener un dólar, haciendo más costosas las importaciones y afectando el bolsillo de los consumidores. Por el contrario, la apreciación del peso reduce el valor del dólar en pesos, abaratando los productos extranjeros pero restando ventajas a los exportadores colombianos en el mercado internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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