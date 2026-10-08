Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal constituye uno de los principales indicadores económicos en Colombia, pues representa el valor del peso colombiano frente a monedas extranjeras, siendo el dólar estadounidense el referente predominante. Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, esta preponderancia se debe a que gran parte de las operaciones comerciales, inversiones y financiamientos internacionales del país utilizan el dólar como moneda base. En términos simples, esta tasa muestra con exactitud cuántos pesos es necesario entregar para obtener un dólar, por lo que su comportamiento tiene efectos inmediatos y notables en la economía nacional.

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El impacto de las variaciones en la tasa de cambio es doble y se observa a través de dos fenómenos: depreciación y apreciación. Por un lado, cuando la tasa de cambio nominal sube, el peso colombiano se devalúa, es decir, pierde valor en relación con el dólar. Este escenario obliga tanto a consumidores como empresarios a destinar más pesos para acceder a bienes, servicios o insumos importados, ocasionando un encarecimiento general de las importaciones. Por el contrario, una caída en la tasa de cambio supone una apreciación del peso, ya que se necesita menos moneda local para comprar un dólar. Este fortalecimiento del peso abarata productos y servicios extranjeros, aunque puede reducir la competitividad de las exportaciones nacionales al hacerlas relativamente más costosas para compradores internacionales.

Con el fin de medir y seguir oficialmente estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida por su sigla TRM. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mismo día con moneda legal colombiana. En este proceso intervienen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Para ser contabilizadas dentro de la TRM, las transacciones deben conciliarse y pagarse el mismo día de la negociación en ambas monedas.

En un ejemplo reciente, la tasa representativa del mercado indica que un dólar equivale a 3.238,88 pesos colombianos, reflejando la dinámica diaria de la economía nacional respecto al dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio nominal a la economía colombiana?

Las variaciones de la tasa de cambio nominal influyen directamente en el costo de las importaciones y exportaciones. Cuando el peso se deprecia, las importaciones se encarecen, lo que puede afectar el precio de los productos y la inflación interna. Si el peso se aprecia, los insumos importados se abaratan, pero los exportadores pueden enfrentar dificultades al volverse menos competitivos en mercados internacionales.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el promedio aritmético simple de todas las operaciones de compra y venta de dólares a cambio de pesos realizadas en el sistema financiero colombiano en un mismo día. Para ser incluidas en el cálculo de la TRM, dichas transacciones deben liquidarse el día de su negociación, y participan bancos, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa y otras entidades supervisadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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