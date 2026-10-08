Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inicia la jornada de este jueves, 8 de octubre, con una cotización de $3.241,50, ubicándose por encima de la TRM vigente para hoy fijada en $3.238,88 y del cierre de ayer en $3.239.

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El comportamiento de la divisa se da en medio de un sentimiento global negativo y presiones cruzadas en los mercados financieros, marcados por el fortalecimiento del billete verde a nivel internacional, el repunte en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una fuerte disparada en las cotizaciones internacionales del petróleo.

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En el contexto externo, el mercado está atento a la reactivación de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, luego de que informes internacionales pusieran en duda una desescalada del conflicto previo a las elecciones legislativas del país norteamericano.

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Dicho panorama impulsó los precios del crudo, con el barril de referencia Brent por encima de los US$104 y el WTI superando los US$92, al tiempo que el índice DXY consolidó su tendencia alcista situándose sobre las 102,33 unidades.

A este escenario se sumaron los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en la economía de EE. UU. (197.000 frente a las 200.000 proyectadas) y las minutas de la Reserva Federal, elementos que reavivan los temores de tasas de interés elevadas por un periodo más prolongado y golpean a los futuros de Wall Street.

Aceleración de la inflación y su impacto en el dólar en Colombia

En el plano local, los analistas asimilan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en Colombia, el cual registró una variación mensual del 0,37 % y una tasa anual del 6,29 %.

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Aunque el registro de la inflación se situó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (estimadas entre 0,40 % mensual y 6,33 % anual), las presiones continúan concentradas en alimentos, alojamiento, servicios públicos y educación, sumadas a los riesgos latentes por la discusión del salario mínimo y la intensificación del fenómeno de El Niño.

Para el desarrollo de las negociaciones intradía, analistas de Credicorp Capital y JP Tactical Trading señalan que el mercado cambiario mantendrá un rango amplio de volatilidad técnica entre los $3.201 y los $3.266.

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